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Украинский спецназ устроил засаду российским морпехам

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  • 8.09.2026, 12:02
  • 4,744
Украинский спецназ устроил засаду российским морпехам

Часть оккупантов сдалась в плен.

Украинские спецназовцы 3-го полка ССО группы «Альфа» устроили засаду на российских военных. В результате двое оккупантов были уничтожены, еще один получил тяжелое ранение и попал в плен. Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВСУ.

По данным ССО, российские военные пытались закрепиться на одном из направлений фронта, чтобы накопить силы и в дальнейшем продолжить наступление.

Операторы SHADOW PACK 3-го полка ССО группы «Альфа» проникли в район, организовали наблюдение и выявили маршрут передвижения противника. После этого украинские бойцы подготовили засаду.

В результате двое российских военнослужащих были ликвидированы, а третьего, получившего тяжелое ранение, взяли в плен. Как установили украинские военные, пленные и уничтоженные оккупанты входили в состав 145-го батальона морской пехоты армии РФ. У российских военных изъяли документы, оружие и средства связи. После проведения операции район перешел под контроль Сил обороны Украины, а дальнейшее продвижение российских войск на этом участке было остановлено.

Во время выполнения боевой задачи украинских спецназовцев поддерживали операторы беспилотных авиационных систем. В частности, для обеспечения операции использовались FPV-дроны и тяжелые БпЛА.

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