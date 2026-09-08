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Экс-главный тренер сборной Беларуси по баскетболу попал в громкий скандал

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  • 8.09.2026, 12:55
  • 4,122
Экс-главный тренер сборной Беларуси по баскетболу попал в громкий скандал
Римантас Григас

Он дисквалифицирован до 2030 года.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) запретила литовскому специалисту Римантасу Григасу занимать какие-либо должности в баскетболе до 27 октября 2030 года, пишет betnews.by.

Также дисциплинарная комиссия ФИБА наложила на Григаса штраф в размере 12 000 швейцарских франков (12 768 евро).

Ранее Григаса, в 2012-14 годах возглавлявшего женскую сборную Беларуси, обвиняли в сексуальных домогательствах. В соответствующие органы поступили жалобы от баскетболисток сборной Литвы, которые решили не называть свои имена.

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