Экс-главный тренер сборной Беларуси по баскетболу попал в громкий скандал

Экс-главный тренер сборной Беларуси по баскетболу попал в громкий скандал2
- 8.09.2026, 12:55
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Он дисквалифицирован до 2030 года.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) запретила литовскому специалисту Римантасу Григасу занимать какие-либо должности в баскетболе до 27 октября 2030 года, пишет betnews.by.
Также дисциплинарная комиссия ФИБА наложила на Григаса штраф в размере 12 000 швейцарских франков (12 768 евро).
Ранее Григаса, в 2012-14 годах возглавлявшего женскую сборную Беларуси, обвиняли в сексуальных домогательствах. В соответствующие органы поступили жалобы от баскетболисток сборной Литвы, которые решили не называть свои имена.