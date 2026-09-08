Песков ошарашил заявлением о войне против Украины14
- 8.09.2026, 13:11
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Цинизм на грани безумия.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы «не хотела и не начинала» войну против Украины. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.
По словам Пескова, Россия якобы «не хотела и не начинала» войну против Украины, а «пытается ее закончить». Он также сказал, что Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров США, Украины и России. Песков вновь цинично заявил, что Россия намерена достичь целей «СВО» (так российская пропаганда называет войну против Украины – прим. ред.), но якобы «предпочтет это сделать мирными средствами».
Прямые переговоры между Украиной и Россией сейчас не ведутся. Контакты между сторонами осуществляются через Соединенные Штаты.
В январе – феврале 2026 года в ОАЭ и Швейцарии состоялись три раунда трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. В военной подгруппе стороны согласовали контроль за режимом прекращения огня, но в политической подгруппе никакого прогресса не было.
Ожидалось, что в марте состоится четвертый раунд мирных консультаций в трехстороннем формате, но этого не произошло из-за войны США и Израиля против Ирана.
5 сентября представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве обсудили условия окончания войны РФ против Украины с диктатором Владимиром Путиным. 6 сентября американские эмиссары говорили об этом с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Песков ошарашил заявлением о войне против Украины
Цинизм на грани безумия.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы «не хотела и не начинала» войну против Украины. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.
По словам Пескова, Россия якобы «не хотела и не начинала» войну против Украины, а «пытается ее закончить». Он также сказал, что Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров США, Украины и России. Песков вновь цинично заявил, что Россия намерена достичь целей «СВО» (так российская пропаганда называет войну против Украины – прим. ред.), но якобы «предпочтет это сделать мирными средствами».
Прямые переговоры между Украиной и Россией сейчас не ведутся. Контакты между сторонами осуществляются через Соединенные Штаты.
В январе – феврале 2026 года в ОАЭ и Швейцарии состоялись три раунда трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. В военной подгруппе стороны согласовали контроль за режимом прекращения огня, но в политической подгруппе никакого прогресса не было.
Ожидалось, что в марте состоится четвертый раунд мирных консультаций в трехстороннем формате, но этого не произошло из-за войны США и Израиля против Ирана.
5 сентября представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве обсудили условия окончания войны РФ против Украины с диктатором Владимиром Путиным. 6 сентября американские эмиссары говорили об этом с украинским президентом Владимиром Зеленским.