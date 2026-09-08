Уиткофф и Кушнер отказались лететь в Гомель

Уиткофф и Кушнер отказались лететь в Гомель18
- 8.09.2026, 16:34
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Им предлагали добираться в Украину через нашу страну.
Украинские спецслужбы были готовы встретить посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Беларуси и обеспечить их поездку из Гомеля в Украину. Однако американская делегация выбрала поезд, рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает New Voice.
По словам Зеленского, у Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера была возможность прилететь в Беларусь и поехать в Украину из Гомеля.
«Это примерно три часа езды от Гомеля. Мы также много работали, и наша служба безопасности была формально готова встретить Стива и Джареда», — сказал Зеленский.
Также Украина могла принять самолет с американскими переговорщиками в одном из двух аэропортов Киева.
«Украина была готова принять американский самолет. Самолет с делегацией переговорщиков. Могли быть использованы и Борисполь, и Жуляны. Россия однозначно хотела подчеркнуть, что в Украине нет безопасности, и они нанесли удар и по полосе в Жулянах, и по полосе в Борисполе.
Технически наши аэропорты готовы принимать делегации. Вопрос в том, обеспечивает ли Российская Федерация этот коридор безопасности».
В результате американцы решили путешествовать поездом.
«Они выбрали поезд. Мы сказали, что это будет безопасное и комфортное прибытие в Украину. Всей американской делегации очень понравился поезд. Мы договорились, что они приедут еще раз», — подытожил Зеленский.
Напомним, накануне визита Уиткоффа и Кушнера в Украину Россия нанесла удары по киевским аэропортам. В «Жулянах», по предварительным данным, был поражен самолет. Удары произошли на фоне подготовки возможного прилета американской делегации и продемонстрировали, что российские атаки создают прямую угрозу безопасности авиасообщения с Киевом.