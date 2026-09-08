Минчане о стоимости жилья: Россияне уедут, и цены упадут 8 8.09.2026, 11:27

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Когда цены на недвижимость вернутся к нормальным?

Минчане обсуждают в Threads стоимость квартир в столице.

«Стоит ли ждать обвала цен на недвижимость? – спрашивает _cold_lights18. - Буквально два года назад цены были адекватными, сейчас происходит какой-то то п…ц».

Пользователи соцсети связывают высокую стоимость квартир с наплываом покупателей из РФ. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- А бывало ли такое в истории? Единственное что обрушивает цену на жилье, это война. В остальное время не знаю случаев чтоб стоимость жилья падала. На протяжении всей мировой истории она только растет.

- Уже два года назад все кричали, что цены неадекватные и критиковали тех, кто тогда покупал.

- Два года назад «двушка» в 45 квадратов стоила 75000 долларов. Сейчас такая будет стоить 120000. Разница огромная.

- Нет не стоит, цену формируют люди, которые приезжают, спрос есть, и растет цена.

- Да, скоро упадут, когда россияне уедут и без спроса полгода-год постоят.

- Согласна, сейчас что-то невероятное. Снять квартиру в Гродно можно было за 80-100 долларов в центре двухкомнатную.

- Россияне уедут, и цены упадут.

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