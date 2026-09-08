Войска РФ массированно ударили по Киеву

Войска РФ массированно ударили по Киеву1
- 8.09.2026, 8:06
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Повреждены дома, есть жертвы и пострадавшие.
В ночь на 8 сентября Россия вновь устроила массированную атаку на Киев с применением реактивных беспилотников. Одновременно враг активизировал стратегическую авиацию для массированного удара. В воздухе были зафиксированы борты Ту-160 и Ту-95МС, которые осуществили запуски ракет.
Вследствие обстрела в украинской столице возникли пожары, зафиксированы многочисленные разрушения. OBOZ.UA рассказал о последствиях обстрела Киева.
Последствия террора
В Соломенском районе зафиксировано падение обломков на 5-этажный жилой дом. Также, на другой локации, поврежден 3-этажный жилой дом. Кроме того, столичные власти подтверждают, что в результате вражеской атаки возникло возгорание складского помещения.
В Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков.
В Подольском районе возникло возгорание гаражей и автомобилей. Также в Подольском районе фиксируется возгорание складского помещения.
В Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения Также, предварительно, заблокированы люди в жилом доме.
Столичный городской голова Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 5:30 в Киеве известно о шести пострадавших в результате атаки врага. Трое раненых медики госпитализировали. Трем – оказали помощь амбулаторно.
По состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших. Также есть информация о 2 погибших в результате вражеской атаки.
По информации мониторинговых каналов, по Киеву и области было запущено северокорейские баллистические ракеты Kn-23, крылатые ракеты Х-101, гиперзвуковые ракеты «Циркон», баллистические ракеты Искандер-М, ракеты С-400, реактивные БПЛА Герань-4, ракета-дрон Герань-5, БПЛА Герань-2.