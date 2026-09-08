Зеленский рассказал, на что рассчитывают США после визита в Киев Уиткоффа и Кушнера 7 8.09.2026, 8:32

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Фото: Reuters

Представители Трампа привезли с собой новые идеи.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что Украина и Россия зимой предпримут меры для снижения интенсивности войны и возобновят переговоры по подписанию соглашения о мире.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет Axios.

Зеленский подчеркнул, что во время встречи с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве обсуждались все возможности для возобновления переговоров Украины с Россией при посредничестве США.

По его словам, представители Трампа привезли с собой «новые идеи», но он не уточнил, какие конкретно. Украинский лидер сказал, что в США предлагают Украине и России прекратить наносить удары по энергетической инфраструктуре. Это важно в преддверии зимы.

В Белом доме надеются, что Киев и Москва достигнут в конечном итоге соглашений, которые позволят им пережить зиму 2026/2027 годов без значительной эскалации. Уиткофф и Кушнер во время встречи с Зеленским обсудили и территориальный вопрос. Украинский президент считает, что этот вопрос «должен решаться на встрече лидеров».

На переговорах с американскими эмиссарами в Киеве был не только Зеленский, но и представители Европы. С ними прошел отдельный раунд переговоров. В частности, в переговорах участвовали дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер.

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