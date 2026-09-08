закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский рассказал, на что рассчитывают США после визита в Киев Уиткоффа и Кушнера

7
  • 8.09.2026, 8:32
  • 9,066
Зеленский рассказал, на что рассчитывают США после визита в Киев Уиткоффа и Кушнера
Фото: Reuters

Представители Трампа привезли с собой новые идеи.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что Украина и Россия зимой предпримут меры для снижения интенсивности войны и возобновят переговоры по подписанию соглашения о мире.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет Axios.

Зеленский подчеркнул, что во время встречи с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве обсуждались все возможности для возобновления переговоров Украины с Россией при посредничестве США.

По его словам, представители Трампа привезли с собой «новые идеи», но он не уточнил, какие конкретно. Украинский лидер сказал, что в США предлагают Украине и России прекратить наносить удары по энергетической инфраструктуре. Это важно в преддверии зимы.

В Белом доме надеются, что Киев и Москва достигнут в конечном итоге соглашений, которые позволят им пережить зиму 2026/2027 годов без значительной эскалации. Уиткофф и Кушнер во время встречи с Зеленским обсудили и территориальный вопрос. Украинский президент считает, что этот вопрос «должен решаться на встрече лидеров».

На переговорах с американскими эмиссарами в Киеве был не только Зеленский, но и представители Европы. С ними прошел отдельный раунд переговоров. В частности, в переговорах участвовали дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар