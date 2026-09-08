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Литва исключила Ломоносова и Державина из школьной программы

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  • 8.09.2026, 6:34
  • 3,272
Литва исключила Ломоносова и Державина из школьной программы
Иллюстративное фото

Власти пересматривают произведения, связанные с прославлением российской имперской политики.

Министерство образования Литвы исключило Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из программы по русскому языку и литературе, сообщает LRT. Авторов изучали в девятых классах школ для русского национального меньшинства.

В августе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил пересмотреть программу. Как заявил премьер, литовских школьников не следует учить патриотизму по текстам Ломоносова, который, по словам Синкявичюса, «прославлял имперские войны России».

Он также предложил включить в программу произведения украинского поэта Тараса Шевченко. Однако министерство пока этого не сделало. Там заявили, что сначала нужно провести более глубокий анализ списка авторов и оценить, какие ценности их произведения формируют у русскоязычных школьников.

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