Германия срочно передаст Украине ракеты-перехватчики Patriot 8.09.2026, 17:21

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Ракеты поступят из запасов Бундесвера.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем противовоздушной обороны Patriot из запасов Бундесвера.

Об этом Писториус заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», сообщает «Суспільне».

По его словам, ракеты должны поступить в Украину до начала зимнего сезона на фоне ожидаемых российских атак на энергетическую инфраструктуру.

«Я принял решение параллельно с саммитом НАТО предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера», — заявил Писториус.

Он также призвал других участников Рамштайна проверить собственные запасы и рассмотреть возможность аналогичных поставок Украине.

«Я понимаю, что непросто найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы колеблетесь, принимайте решение в пользу Украины», — сказал Писториус.

Ранее министр обороны Великобритании Уэс Стритинг сообщил, что страна выделит 100 млн фунтов стерлингов на усиление противовоздушной обороны Украины в зимний период. Пакет военной помощи будет включать ракеты для комплексов Patriot.

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