В Беларуси спасателей МЧС начали готовить к «особому периоду» 1 8.09.2026, 17:18

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Проверяется их боевая и мобилизационная готовность.

Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило о проведении «боевой и мобилизационной готовности подразделений Витебского гарнизона».

Как сообщила пресс-служба ведомства, министр Вадим Синявский принял решение в отношении подразделений Витебского областного управления МЧС «по переводу их деятельности на особый период».

В маневрах будут задействованы подразделения Новополоцкого, Полоцкого и Оршанского отделов МЧС. Таким образом, мобилизационные сценарии режим распространяет уже и на спасательные службы.

МЧС систематически проводит тактико-специальные учения на различных объектах в столице: в метро, на территории предприятия «БелОМО», в РНПЦ детской хирургии, городском центре олимпийского резерва по теннису, Центре технического творчества детей и молодежи, концертном зале «Минск».

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