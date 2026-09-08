«Размещение «Орешника» в Беларуси — это сигнал для европейцев» 1 8.09.2026, 17:08

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Россия идет на эскалацию.

Россия разместила на территории Беларуси 101-ю ракетную бригаду, на вооружении которой находится ракета «Орешник». Об этом на днях заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко в интервью «Укринформ».

Для чего Россия могла разместить «Орешник» именно сейчас? Сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Угроза Европе. Я все это рассматриваю в первую очередь в контексте той кампании, которую РФ сейчас ведет против европейцев. Думаю, что это все синхронизировано с соответствующими терактами, диверсиями, которые Россия осуществляет на территории ЕС. Например, поджог предприятия в Польше. Целый ряд попыток и диверсий на энергетических объектах в Германии. Все это часть соответствующей схемы. То есть Россия просто пытается запугивать страны Европы для того, чтобы они отказались от поддержки Украины. Для этого Кремль используют комплекс соответствующих методов, как внутриевропейских, так и вот ситуацию с тем же самым «Орешником».

Очевидно, что против Украины размещать «Орешник» в Беларуси нет никакого смысла. Он себе спокойно долетает до Украины из Астрахани.

Размещение «Орешника» в Беларуси — это сигнал для европейцев, что, мол, смотрите, в любой момент можем шандарахнуть по Парижу или другим европейским столицам. Подчеркну, это часть кампании по гибридной войне против Европы, в которой используются как прямые террористическо-диверсионные методы, так и методы психологического давления и запугивания.

— Насколько Лукашенко сегодня способен отказать Путину в размещении новых российских вооружений?

— Он будет пытаться балансировать, стараться угодить одновременно всем. Мы знаем, что он недавно встречался с Путиным, возможно, размещение «Орешника» — это тот компромисс, на который он сейчас готов пойти.

Я так понимаю, что тактика Лукашенко на данный момент следующая: он не хочет напрямую вступать в войну, но не хочет и как-то конфликтовать с Путиным. Поэтому у него основная тактика сводится к тому, что он, демонстрируя лояльность,демонстрируя, что он готовится к войне, какой-то эскалации, при этом саму эскалацию избегает.

То есть он, наверное, объясняет Путину следующим образом: «Смотри, от меня сейчас большой пользы не будет, но я вот сейчас буду создавать видимость для того, чтобы растягивать украинские силы, чтобы заставить украинцев сосредотачивать войска на северной границе».

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