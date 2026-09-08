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Огромный успех ВСУ под Лиманом: появились детали операции

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  • 8.09.2026, 17:02
  • 17,152
Огромный успех ВСУ под Лиманом: появились детали операции

Украинцы прорвали российскую оборону к северу от Славянска.

После четырех месяцев контрнаступления ВСУ на Лиманском направлении 3-й армейский корпус Украины сумел перерезать российский выступ к северу от Лимана и освободить более 200 км² территории. По оценке OSINT-исследователя Клемана Молена, это одна из самых важных побед Украины в 2026 году, способная отбросить российское наступление на севере Донбасса.

Как сообщает Молен, речь идет о районе, имевшем для России большое оперативное значение. Этот выступ служил плацдармом для давления на Лиман, а в перспективе мог открыть российским войскам путь к Изюму и Славянску. Также он создавал угрозу северному маршруту снабжения Донбасса.

Инфографика: dialog.ua

«После четырех месяцев Лиманского контрнаступления 3-й армейский корпус Украины сумел перерезать российский выступ к северу от Лимана и освободить более 200 км² территории», — написал Молен.

По его словам, значение операции связано не только с площадью освобожденной территории, но и с географией: за этот район уже велись тяжелые бои в мае 2022 года, сентябре 2022 года и мае 2025 года. Тогда России после двух лет больших потерь удалось захватить несколько важных украинских позиций.

Молен объясняет, что оборона и наступление на этом участке завязаны на несколько рек. Первая — долина реки Красная от Сватово до Кременной, которая оставалась под российским контролем. Западнее находится река Жеребец. Долгое время Украина удерживала позиции в нескольких километрах к востоку от нее и могла обстреливать российские войска с господствующих высот за рекой. России понадобились огромные потери, чтобы взять под контроль восточный берег Жеребца, особенно в районе Тернов. Но подняться на западный берег оказалось крайне сложно: переправляться через реку в открытой местности можно было лишь через несколько дамб.

За Жеребцом находится возвышенность, которую Россия захватила в прошлом году — Молен называет этот район стратегически важным. Еще дальше к западу расположена небольшая река Нитриус — следующая линия украинской обороны, которую российские силы могли пересекать лишь небольшими группами. Последним крупным естественным рубежом являются Оскол и Северский Донец, форсировать которые крайне трудно.

По карте Молена видно, что украинская операция представляла собой не короткий рывок, а постепенное срезание выступа. В мае российская зона глубоко вклинивалась на запад, угрожая Лиману. К июлю украинская зона контроля начала расширяться, а к началу сентября выступ фактически потерял форму: российские войска были отброшены ближе к Жеребцу, Невскому и Макеевке.

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