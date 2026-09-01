закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Си Цзиньпин сделал заявление о завершении войны в Украине

15
  • 1.09.2026, 13:04
  • 30,806
Си Цзиньпин сделал заявление о завершении войны в Украине
Си Цзиньпин
Фото: Getty Images

Для достижения этой цели Китай намерен усилить координацию с другими странами.

Глава Китая Си Цзиньпин пообещал усилить координацию по Украине для «политического урегулирования кризиса». Об этом он заявил во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, сообщает CCTV.

Си подчеркнул, что в настоящее время в международной обстановке заметно увеличивается количество неопределенных и непредсказуемых факторов, однако «стремление народов всех стран к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодному сотрудничеству остается неизменным».

Он добавил Китай намерен усилить координацию с другими странами для поиска путей политического урегулирования ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и в Афганистане.

«По таким международным и региональным горячим точкам, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и содействовать политическому урегулированию», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си на встрече практически не обсуждали российскую агрессию против Украины, разговор касался лишь двусторонних отношений.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко