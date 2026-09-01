Си Цзиньпин сделал заявление о завершении войны в Украине 15 1.09.2026, 13:04

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Си Цзиньпин

Фото: Getty Images

Для достижения этой цели Китай намерен усилить координацию с другими странами.

Глава Китая Си Цзиньпин пообещал усилить координацию по Украине для «политического урегулирования кризиса». Об этом он заявил во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, сообщает CCTV.

Си подчеркнул, что в настоящее время в международной обстановке заметно увеличивается количество неопределенных и непредсказуемых факторов, однако «стремление народов всех стран к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодному сотрудничеству остается неизменным».

Он добавил Китай намерен усилить координацию с другими странами для поиска путей политического урегулирования ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и в Афганистане.

«По таким международным и региональным горячим точкам, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и содействовать политическому урегулированию», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си на встрече практически не обсуждали российскую агрессию против Украины, разговор касался лишь двусторонних отношений.

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