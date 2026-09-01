закрыть
2 сентября 2026, среда, 1:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Испанию посетило рекордное число туристов

5
  • 1.09.2026, 13:47
  • 1,842
Испанию посетило рекордное число туристов
Фото: Charter97.org

Два показателя стали для страны историческими рекордами.

За первые семь месяцев года Испания приняла 58,1 миллиона иностранных туристов, что на 4,6% больше, чем годом ранее; они потратили 82 миллиона евро, что на 7,8% больше.

Соответствующие данные Национального института статистики (INE) приводит агентство EFE.

Отмечается, что оба этих показателя являются историческими рекордами.

Согласно данным опросов о прибытии нерезидентов (Frontur) и связанных с этим расходах (Egatur), проведенных INE, только в июле в Испанию из других стран прибыло 11,5 миллиона туристов (на 4,6% больше), тогда как связанные с этим расходы в том же месяце выросли на 10,9% и превысили 18 миллионов евро.

Основными странами, из которых в Испанию прибывали туристы, за первые семь месяцев года стали Великобритания (11,5 млн человек, рост на 4,6%), Франция (более 7,2 млн человек, рост на 1,2%) и Германия (около 6,9 млн человек, снижение на 0,5%).

По итогам периода до июля Каталония является самым посещаемым испанским регионом: ее посетили 11,94 млн туристов, что больше, чем на Балеарских островах, которые приняли 9,16 млн туристов за эти первые семь месяцев, и на Канарских островах с 9,02 млн туристов.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко