Испанию посетило рекордное число туристов 5 1.09.2026, 13:47

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Фото: Charter97.org

Два показателя стали для страны историческими рекордами.

За первые семь месяцев года Испания приняла 58,1 миллиона иностранных туристов, что на 4,6% больше, чем годом ранее; они потратили 82 миллиона евро, что на 7,8% больше.

Соответствующие данные Национального института статистики (INE) приводит агентство EFE.

Отмечается, что оба этих показателя являются историческими рекордами.

Согласно данным опросов о прибытии нерезидентов (Frontur) и связанных с этим расходах (Egatur), проведенных INE, только в июле в Испанию из других стран прибыло 11,5 миллиона туристов (на 4,6% больше), тогда как связанные с этим расходы в том же месяце выросли на 10,9% и превысили 18 миллионов евро.

Основными странами, из которых в Испанию прибывали туристы, за первые семь месяцев года стали Великобритания (11,5 млн человек, рост на 4,6%), Франция (более 7,2 млн человек, рост на 1,2%) и Германия (около 6,9 млн человек, снижение на 0,5%).

По итогам периода до июля Каталония является самым посещаемым испанским регионом: ее посетили 11,94 млн туристов, что больше, чем на Балеарских островах, которые приняли 9,16 млн туристов за эти первые семь месяцев, и на Канарских островах с 9,02 млн туристов.

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