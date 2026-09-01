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Поезд Адлер — Минск серьезно выбился из графика и едет «измененным маршрутом»

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  • 1.09.2026, 14:26
  • 3,182
Поезд Адлер — Минск серьезно выбился из графика и едет «измененным маршрутом»
Иллюстрационное фото

В БелЖД назвали причины задержки.

Поезд Адлер — Минск 1 сентября прибудет в Беларусь примерно на четыре часа позже расписания и пойдет по измененному маршруту, сообщила Белорусская железная дорога со ссылкой на оперативную информацию РЖД.

Речь идет о поезде № 302/301 Адлер — Минск, который отправился из Адлера 30 августа. Причиной задержки в БелЖД назвали «технические причины», не уточнив подробностей.

Для пассажиров поезда организуют питание на станции Могилев-2 — его выдадут непосредственно в поезде. Время опоздания постараются сократить после того, как состав въедет на территорию Беларуси.

Кроме того, 1 сентября для пассажиров, которые заранее купили билеты со станций на участке Гомель — Минск, назначили дополнительный поезд № 691 Гомель — Минск. Он отправится из Гомеля в 12.53 и будет делать остановки по расписанию поезда Адлер — Минск.

Актуальное время прибытия и отправления поездов на станциях БелЖД можно уточнить по телефону контакт-центра 105.

Отметим, в ночь на 1 сентября в России произошла массированная атака беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 20.00 31 августа до 08.00 1 сентября ПВО якобы перехватила и уничтожила 516 дронов, в том числе над Ростовской, Воронежской, Курской, Брянской и Смоленской областями.

Связана ли с атакой задержка поезда Адлер — Минск, в БелЖД не уточняли.

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