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США выкинули Россию и Китай из нефтяного сектора Венесуэлы

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  • 1.09.2026, 14:11
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США выкинули Россию и Китай из нефтяного сектора Венесуэлы
Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Усилия Путина окончательно пошли прахом.

Усилия Владимира Путина по поддержке венесуэльского режима окончательно пошли прахом. Российская компания, занимавшаяся в Венесуэле разработкой нефтяных месторождений, потеряет свои активы.

В рамках операции по передаче США 65 млрд баррелей доказанных запасов, которую Дональд Трамп в своей манере назвал «крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории», американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получит контроль над рядом венесуэльских месторождений. В их числе те, которыми ранее управляли несколько ‌китайских и одна российская компания, рассказали Reuters два американских чиновника.

От России в Венесуэле в рамках совместного предприятия с местной госкомпанией PDVSA работала «Росзарубежнефть». Она была создана в 2020 году и принадлежит Росимуществу. В день ее регистрации «Роснефть» объявила о прекращении своей работы в Венесуэле и передаче «Росзарубежнефти» тамошних активов – долей в пяти добывающих, а также в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. Продолжать работу в Венесуэле «Роснефти» было невыгодно из-за жестких американских санкций.

Теперь и сами активы в рамках сделки с США уйдут к NABEP. Ее контролирует венесуэльский бизнесмен Алехандр Бетанкур, выдачи которого по обвинению в отмывании денег еще несколько месяцев назад добивалась Швейцария. Бетанкур приобрел NABEP у американского нефтяного магната Гарри Сарджанта и близко сошелся с администрацией Трампа после захвата ею диктатора Николаса Мадуро.

Из 14 венесуэльских проектов, которые в рамках сделки с США перейдут под контроль NABEP, один находился под управлением российской компании, а пять реализовывались китайскими нефтедобытчиками, рассказали источники Reuters. Из этих пяти два блока разрабатывала China Concord Resources, попавшая под санкции США в ‌2019 году за связи с Ираном, еще по одному – госкомпании Sinopec и China National Petroleum Corp.

«Мы не только открываем новые возможности для правительства США и американских операторов, но и делаем Соединенные Штаты рынком сбыта для этой нефти, которая ранее поставлялась в Китай», — заявил один из американских чиновников.

Российский режим очень дружил с венесуэльским, снабжая его оружием и помогая в нефтедобыче. Глава «Роснефти» Игорь Сечин неоднократно прилетал в Каракас, для которого Москва стала кредитором последней инстанции. В 2006-2018 годах Венесуэла получила от российского правительства и «Роснефти» не менее $17 млрд в виде кредитов и кредитных линий. «Роснефть» неоднократно выдавала Мадуро авансы, которые Венесуэла погашала поставками нефти, нередко с огромными задержками.

Теперь NABEP, согласно ее заявлению, будет осуществлять оперативное управление полученным бизнесом, а правительство США получит право владения 35% акций компании, а также «преференциальный доступ» к 20% ее продукции по себестоимости. Белый дом добавил, что NABEP предоставила Госдепартаменту США право преимущественной покупки оставшихся 80% своей продукции.

Администрация Трампа рассматривает венесуэльский парламент – Национальную ассамблею – в составе от 2015 года как последний законодательный орган, избранный в соответствии с конституцией и обладающий законными полномочиями. Переговоры с представителями ассамблеи, а также с временными властями страны, которой после захвата Мадуро руководит бывший вице-президент Дельси Родригес, должны обеспечить конституционную и правовую основу для переходного периода, пояснил источник Reuters.

Одновременно Вашингтон не стесняется работать с Бетанкуром, который в самой Венесуэле имеет неоднозначную репутацию: его и уважают за компетентность, и презирают как циничного оппортуниста, рассказывает Financial Times. «Родригес и правительство США видят в нем человека, который раз за разом решает проблемы с капиталом и логистикой», – пояснил газете венесуэльский нефтяной эксперт, знакомый с деталями сделки.

В Венесуэле Бетанкура относят к классу бизнесменов с политическими связями, которые богатели при Уго Чавесе и Мадуро, в то время как власти экспроприировали активы у таких частных компаний, как ExxonMobil и ConocoPhillips. «Он — опытный манипулятор и человек без принципов», — говорит венесуэльский журналист Сесар Батиз, расследовавший деятельность Бетанкура.

Венесуэльский активист Тор Халворссен, возглавляющий базирующийся в США Фонд прав человека, в разговоре с FT высказался еще более жестко: «Он такой подонок, какие встречаются раз в поколение».

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