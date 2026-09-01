Volkswagen решил делать «дружелюбные» авто 5 1.09.2026, 14:10

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Фото: Volkswagen

Новый подход уже заметен в электрических моделях.

Автомобили становятся все более агрессивными на вид, однако в Volkswagen считают, что эта тенденция зашла слишком далеко. Главный дизайнер концерна Андреас Миндт призывает создавать машины, которые выглядят дружелюбно и не пытаются запугать окружающих, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Автопроизводители намеренно делают переднюю часть автомобилей более угрожающей, рассчитывая, что другие водители будут уступать дорогу такой машине. Сам он называет эту тенденцию бессмысленной.

«Почему бы не сделать автомобилям дружелюбный вид? Я хочу жить в дружелюбном мире. Я не хочу жить в мире, где машины выглядят так, будто их создали для убийства зомби», — заявил дизайнер.

Фото: Volkswagen

Новый подход уже заметен в электрических моделях Volkswagen. В частности, ID. Polo и обновленный ID.3 Neo получили более спокойный дизайн и привычные элементы управления. Компания также постепенно отказывается от идеи, что электромобиль обязательно должен выглядеть футуристично.

Миндт выступает и против разделения автомобилистов на сторонников и противников электромобилей. «Не стоит делить общество таким образом», — считает он, предлагая убеждать водителей переходить на электрические машины скорее ценой и практичностью, чем демонстративным дизайном.

При этом полностью отказаться от агрессивной стилистики Volkswagen не собирается. По мнению Миндта, она уместна для марок вроде Lamborghini и Cupra, которым подходит более эмоциональный образ.

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

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