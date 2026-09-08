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В Испании бесплатно отдают целую деревню

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  • 8.09.2026, 16:51
  • 3,260
В Испании бесплатно отдают целую деревню

Но есть важное условие.

В испанском регионе Галисия местные власти предлагают передать в частную собственность заброшенную деревню из 12 домов и участок площадью 15 тысяч квадратных метров за 0 евро.

Объявление о необычном предложении появилось на портале недвижимости Aldeas Abandonadas и уже вызвало немалый интерес. Помимо 12 каменных домов, требующих полной реконструкции, на территории деревни сохранились старинные мосты и источники, пишет Antena 3.

Фото: из открытых источников

Раньше через это место проходил исторический «Королевский путь в Кастилию» (Camino Real a Castilla), однако в 1950-х годах после строительства водохранилища село пришло в упадок.

Несмотря на то, что сами объекты передаются бесплатно, покупателю придётся покрыть незначительные административные расходы на оформление сделки, а также вложить значительные средства в восстановление инфраструктуры и зданий.

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