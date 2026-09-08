В Испании бесплатно отдают целую деревню 4 8.09.2026, 16:51

3,260

Но есть важное условие.

В испанском регионе Галисия местные власти предлагают передать в частную собственность заброшенную деревню из 12 домов и участок площадью 15 тысяч квадратных метров за 0 евро.

Объявление о необычном предложении появилось на портале недвижимости Aldeas Abandonadas и уже вызвало немалый интерес. Помимо 12 каменных домов, требующих полной реконструкции, на территории деревни сохранились старинные мосты и источники, пишет Antena 3.

Фото: из открытых источников

Раньше через это место проходил исторический «Королевский путь в Кастилию» (Camino Real a Castilla), однако в 1950-х годах после строительства водохранилища село пришло в упадок.

Несмотря на то, что сами объекты передаются бесплатно, покупателю придётся покрыть незначительные административные расходы на оформление сделки, а также вложить значительные средства в восстановление инфраструктуры и зданий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com