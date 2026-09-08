Ракетный удар по центру Донецка: ликвидирован топ-офицер армии РФ 8.09.2026, 15:47

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ВСУ атаковали командный пункт оккупантов.

Российские некрологи предоставили еще одно подтверждение потерь среди офицерского состава РФ после украинского ракетного удара по командным пунктам в центре оккупированного Донецка. В публикациях всплыло имя подполковника Дениса Павлова, погибшего 26 августа 2026 года в Донецке, пишет «Диалог».

По данным из некрологов, Павлов окончил Казанское высшее военное танковое училище и Военную академию материально-технического обеспечения имени Хрулева. С 22 февраля 2022 года он участвовал в российской войне против Украины и был дважды награжден орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что в результате украинского удара по командному пункту ВС РФ в оккупированном Донецке был ликвидирован старший офицер штаба 41-й армии России. Появление имени Павлова в некрологах может свидетельствовать о том, что удар действительно пришелся по месту, где находились представители российского командования.

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