На границе Беларуси с Польшей зафиксировали рекордный всплеск нелегалов 8.09.2026, 15:51

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За несколько дней произошло более 50 попыток прорыва

За последние несколько дней польские пограничники зафиксировали более 50 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Это самый высокий показатель за такой короткий период с начала 2026 года.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Все попытки были зафиксированы на участке, который охраняет пограничная застава в Наревке в Подляском воеводстве.

Большинство иностранцев при появлении польских пограничников отступили вглубь территории Беларуси. Тех, кому удалось оказаться на польской стороне, задержали.

Для сравнения, 10–12 июля польские пограничники зафиксировали 37 попыток незаконного перехода границы, а с 7 по 12 августа — более 40. Таким образом, нынешний всплеск стал крупнейшим за несколько дней с начала года.

Всего с начала 2026 года на участке ответственности Подляского отдела Пограничной службы Польши зафиксировано уже более 410 попыток незаконно попасть в страну со стороны Беларуси.

В Пограничной службе подчеркивают, что все зафиксированные в этом году попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы были пресечены.

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