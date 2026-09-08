Американское издание предлагает разделить Россию на четыре-пять государств 52 8.09.2026, 22:17

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Это станет хорошим ответом на агрессию Путина.

Пока Украина наносит удары по территории России, а Путин отчаивается все больше, в США и Европе растут опасения по поводу возможного нападения на страны НАТО. Неожиданная поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву в прошлом месяце только подогрела эти предположения, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Это не обязательно означает прямое вторжении в страны Балтии или на Балканы, но возможно повторение крымского сценария, спецназ без опознавательных знаков, кибератаки на инфраструктуру, точечные удары дронов или ракет, проверяющие реакцию Альянса. Даже если Вашингтон поначалу проявит сдержанность, дипломатический способ урегулирования не сработает, Украина не откажется от независимости, а Россия, единожды проверив «красную линию» статьи 5, не остановится, пока НАТО не ответит.

«Любая из сторон в итоге может прибегнуть к тактическому ядерному оружию — не для победы, а чтобы не допустить крах собственного фронта», — считают авторы. Вероятной целью такого удара станет не Лондон или Париж, а «Новая Европа» — например, Варшава или аэропорт в Жешуве.

Но война закончится не в пользу России. Путин постоянно переоценивает свои силы. Ключевой же вопрос — что делать с Россией после поражения. Сравнения с Веймарской Германией здесь вряд ли уместны. Демократия в России возможна, но Путин годами последовательно подавлял и уничтожал тех, кто мог бороться за нее.

Наиболее радикальный вариант — это раздел самой России на четыре-пять государств, с возвращением территорий Финляндии, Польше, Украине и Японии. Подобные разделения уже случались: Австро-Венгрия, две Румынии, два Косово. «Урок XX и XXI веков в том, что мира не будет, пока Россия остается единой», — заключает автор.

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