На дне у Бермудского треугольника обнаружили странные структуры 2 8.09.2026, 16:01

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Фото: Seabed 2030

Исследователь заговорил о затонувшем городе.

На морском дне у Бермудского треугольника заметили загадочный узор — эксперты считают, это могут быть остатки таинственного затонувшего города.

Скотт Уоринг называет себя исследователем НЛО и недавно, изучая онлайн-карту проекта Seabed 2030, он заметил таинственный узор на морском дне вблизи Кубы и Гаити — ученый утверждает, что эта структура может представлять собой остатки города, построенного древними людьми, пишет Daily Mail.

Уоринг сделал предполагаемое открытие, используя онлайн-карту проекта Seabed 2030

Фото: Seabed 2030

Исследователь отметил, что эти узоры не были видны в этом районе при использовании Google Earth

Фото: Google Earth

Отметим, что Seabed 203 представляет собой онлайн-карту проекта, глобальной инициативы, направленной на картирование всего океанского дна уже к концу десятилетия. По словам ученого, данные о морском дне показали серию слабых, приблизительно параллельных и пересекающихся линий на морском дне к западу от острова. Аномалия была обнаружена вблизи Кубы и Гаити, недалеко от островов Теркс и Кайкос и Багамских островов, недалеко от Бермудского треугольника.

Пи словам ученого, предполагаемое место простирается на 11-13 километров в одном направлении и около 4,8 километра в другом. Эксперт утверждает, что в этом месте находится древний затонувший город: здесь много геометрических фигур, которые указывают на то, что здесь, внизу, находится нечто, созданное разумными веществами.

Впрочем, ни один археолог или морской биолог не исследовал это место, а потому никому не удавалось подтвердить, что структура действительно является остатками города, созданного разумными существами. Впрочем Уоринг уверяет, что масштаб и правильность форм убедили его в том, что они вряд ли образовались естественным путем. В то же время ученый размышляет, кто именно мог создать этот город — люди или пришельцы.

В конечном итоге, Уоринг все же склоняется к тому, что город, вероятно, был создан затерянной человеческой цивилизацией. Предполагается, что формы могут обозначать остатки поседения, напоминающего Атлантиду — легендарную цивилизацию, которая, как считается, исчезла под водой.

Предполагается, что город был построен на крупном коралловом рифе, а затем мощное землетрясение могло дестабилизировать остров, вызвав обрушение рифа и всего, что на нем построено. Землетрясение могло настолько сильно потрясти остров, что кораллы могли просто обрушиться, и весь остров мог затонуть.

Однако ученый признает, что это утверждение все еще является не более, чем его собственной теорией, поскольку нет никаких геологических или археологических доказательств обратного.

Бермудский треугольник — условно определенный регион Атлантики, который часто связывают с различными магнитными аномалиями и историями об исчезнувших кораблях и самолетах. Однако Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявляет, что нет никаких доказательств того, что таинственные исчезновения происходят чаще в Бермудском треугольнике, чем в любом другом оживленном районе океана.

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