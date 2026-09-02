Трамп захотел переименовать Ормузский пролив 30 2.09.2026, 19:42

6,460

В свою честь.

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь. Такой инициативой глава государства поделился в соцсети Truth Social.

«Теперь, когда США контролируют его, стоит ли нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа?», — написал американский президент. Он добавил, что в таком случае пролив станет «горячее», чем когда-либо, — «как и сама Америка».

По данным Axios, ВМС США контролируют южную часть Ормузского пролива, проходящую вдоль берегов Омана. Корабли проходят через маршрут в соответствии с указаниями американских военных. Ежедневно через южный коридор проходит 15–20 судов, или 10 млн баррелей нефти, что составляет примерно половину объема поставок до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com