Появилось первое фото Почобута в Беларуси

Появилось первое фото Почобута в Беларуси2
- 8.09.2026, 15:15
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Белорусский журналист — в Гродно.
Журналист, лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут прибыл в Гродно. Фото экс-политзаключенного на фоне набережной Немана опубликовал журналист польской «Gazety Wyborczej» Бартош Велиньски.
Белорусский журналист, лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут был незаконно осужден в 2023 году на 8 лет колонии. В апреле текущего года его освободили в результате обмена.
После освобождения он добился получения белорусского паспорта. Ранее Почобут неоднократно говорил, что планирует приехать в Беларусь в сентябре — на съезд Союза поляков Беларуси.