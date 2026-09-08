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Появилось первое фото Почобута в Беларуси

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  • 8.09.2026, 15:15
  • 3,758
Появилось первое фото Почобута в Беларуси

Белорусский журналист — в Гродно.

Журналист, лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут прибыл в Гродно. Фото экс-политзаключенного на фоне набережной Немана опубликовал журналист польской «Gazety Wyborczej» Бартош Велиньски.

Фото: Бартош Велиньски

Белорусский журналист, лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут был незаконно осужден в 2023 году на 8 лет колонии. В апреле текущего года его освободили в результате обмена.

После освобождения он добился получения белорусского паспорта. Ранее Почобут неоднократно говорил, что планирует приехать в Беларусь в сентябре — на съезд Союза поляков Беларуси.

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