Признание Кремля Виталий Шапран

8.09.2026, 15:10

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Российский бизнес попадет под внешнее управление.

На прошлой неделе кремлевский дед вновь «порадовал» российский бизнес очередной новацией. Теперь у владельцев, не обеспечивших защиту своего имущества от БпЛА, его будут фактически отбирать и вводить там внешнее управление со стороны государства РФ.

Интересно, что новация заставила засуетиться даже Российский союз промышленников и предпринимателей. То есть даже для близкого к Путину председателя Российского союза промышленников и предпринимателей Шохина эта новация стала сюрпризом. Автором нововведения является клан Чемезова в Минпромторге РФ, а курирует проект вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров.

Денису пришлось оправдываться, что меры в рамках такой нормы будут «точечными», но еще больше встревожило российский бизнес, который перевел это с правительственного языка как: «грабить будем не всех, а только тех, кого нужно».

Интересно, что во всей этой истории никто из представителей бизнеса даже не попытался заметить, что вообще-то защита неба — это обязанность государства РФ, которое и начало войну. Более того, Украина неоднократно предлагала перемирие в небе, но российский диктатор, напротив, пошел на еще большую эскалацию.

Что касается участия в этой истории Минпромторга РФ, то клан Чемезова в очередной раз продемонстрировал высокое искусство зарабатывать деньги на любых прихотях диктатора.

Прогнозирую, что будет дальше. «Ростех» выпустит какой-нибудь набор «юного защитника неба», как всегда низкого качества, но высокой стоимости. Тот бизнес, который купит эту дрянь у «Ростеха», не попадет под риски внешнего управления. Ну а Чемезов, Мантуров, Алиханов и Ко просто распилят между собой большой бюджет, собранный уже не за счет налогов, а прямо из кошельков российского олигархата.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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