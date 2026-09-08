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Mercedes создает плавающий внедорожник

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  • 8.09.2026, 15:01
  • 1,834
Mercedes создает плавающий внедорожник
Фото: Mercedes-Benz

G-Class превращают в лодку.

Амфибии — не новинка. Их делали для военных, встраивали в чудаковатые внедорожники, они мелькали в кино как реквизит — но купить машину, которая «плавает», в обычном автосалоне не получится, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org)..

Если вы хоть раз видели, как внедорожник беспомощно буксует, пытаясь выкарабкаться из грязного берега реки, — у Mercedes есть решение и для этого. Система отслеживает сцепление каждого колеса и подбирает нужную мощность.

По сути, этот патент не про превращение G-Class в лодку. Это скорее помощник, который просто заодно работает и в воде.

Съемные поплавковые вставки — тоже интересная деталь. Забудьте про громоздкие понтоны или неуклюжие поплавки — Mercedes хочет легкие вставки, спрятанные внутри колесных арок. Патент даже намекает на надувные версии, которые можно возить в багажнике.

Фото: Mercedes-Benz

Стандартная оговорка про патенты: автопроизводители любят регистрировать самые дикие идеи просто на всякий случай, и большинство из них дальше чертежей не уходят.

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