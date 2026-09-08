Семья школьника из Барановичей громко заявила о буллинге в гимназии 14 8.09.2026, 14:51

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Станислав Русан

Фото: people.onliner.by

Подробности резонансной истории.

Под конец лета, когда большинство детей наслаждались последними днями каникул, в соцсетях появилось тревожное видео от мальчика из Барановичей. Он рассказал, что «с ужасом ждет 1 сентября», потому что каждый раз, заходя в класс, слышит слова «жиробас», «нищеброд», «вали из нашей гимназии». В видео говорится, что Льва «несколько раз избивали толпой», а его личные вещи «топили в унитазе». В Threads также появился пост от семьи мальчика, в котором было громко заявлено о школьной травле (публикация собрала более 1 тыс. комментариев). Журналисты встретились с отцом школьника и подробно выслушали его версию. Он обвиняет школу в бездействии и написал множество обращений в различные инстанции. Однако из документов следует, что работа с классом все же проводилась. Также журналисты ознакомились с письмом родителей других детей, которые заявили о «злоупотреблении законным представителем Льва правом на обращения в госорганы» и попросили оградить класс от агрессии этой семьи. Журналисты onliner.by разбирались в ситуации.

Но для начала вернемся к обсуждению в соцсетях, где история быстро стала резонансной. В комментариях многие поддержали родителей и рекомендовали побыстрее перевести ребенка в другую школу, но обязательно довести дело с разбирательствами до конца. Нашлись и те, кто отнесся к описанной ситуации с недоверием. Пользователей смутила улыбка мальчика на видео, а также тот факт, что ролик был смонтирован с использованием ИИ (эпизоды с насилием над мальчиком).

Вот лишь некоторые комментарии:

«Ужас! Куда смотрят родители этих детей??? Почему классный руководитель это позволил?»

«У вас в городе единственная школа??? Терпеть нельзя и не нужно. Сердце сжимается».

«Вы серьезно? Мальчик с улыбкой рассказывает о травле, при этом улыбается. Не выглядит он жертвой».

«Нельзя верить всему тому, что выставляется в интернет. По факту ситуация может выглядеть совсем по-другому, чем так, как представляет её автор данного видео».

«Вы, видно, хотите себя продвинуть…»

«Первым делом поменяйте гимназию и уберите ребенка из этого ада, а потом разбирайтесь».

Довольно быстро на ситуацию отреагировали в УВД Брестского облисполкома.

«Установлено, что в классе сложилась конфликтная ситуация с вновь прибывшим учеником, которая требует социально-педагогического сопровождения. В настоящее время всеми заинтересованными совместно с родителями выработана стратегия разрешения инцидента», — отметили в милиции. При этом правоохранители напомнили, что с признаками правонарушений нужно обращаться к ним напрямую, а не «пытаться хайпануть в интернете, размещая публикации, не соответствующие действительности».

Отец ребенка Станислав Русан с формулировкой про хайп не согласился. Он заявил, что «все факты, эпизоды, иллюстрированные в видеоролике с буллингом нашего сына, имеют документальное подтверждение». В редакцию Onlíner мужчина пришел с большой папкой обращений, которые он писал в разные инстанции — начиная от гимназии и заканчивая прокуратурой.

Фото: people.onliner.by

«Раньше мы уходили от конфликтов»

Как рассказал во время интервью отец, его сын Лев перешел в шестой класс в одну из гимназий города Барановичи в прошлом учебном году. До этого мальчик уже несколько раз менял коллективы в школах. Папа объяснил это тем, что ранее семья «уходила от конфликтов», и подробно описал один из эпизодов.

— В начальных классах мы сначала учились в гимназии — два с половиной года отучились. Потом получилось так, что у Льва на чехле телефона были наклеены флаг и герб России (мы часто ездим в Смоленск, там это купили). Дети заставили его убрать это все, на этой почве все началось…

Фото: people.onliner.by

Из-за этого журналисты ушли в другую школу, которая находилась рядом.

Там в младших классах все было нормально, пока у них был один учитель. А потом, когда Лев пошел уже в пятый класс, пришли новенькие — пару человек. И начались у них [с одноклассниками] стычки… И вот я подъезжаю один раз, а дети дерутся — мой и еще один мальчик. Я их разнимаю, одного держу и другого держу. Мой успокоился, а тот продолжает лезть на него. < …> И мне пришлось жестче его одернуть, раз он продолжает. А потом мама этого мальчика обвинила меня в том, что я обзывал ее сына.

— А вы не обзывали?

— Ну нет конечно, по крайней мере не матерными словами. < …> Дальше его мама написала на меня заявление в милицию за то, что я ее сына оскорблял или избивал (уже не помню). Директор школы попросил извиниться. И я пошел, как говорится, извинился, корона у меня не упала. Но ей показалось мало, и заявление она не забрала. Тогда я предложил директору: давайте мы уйдем, чтобы эти конфликты не продолжались…

Фото: people.onliner.by

— А чем закончилось разбирательство?

— Ничем, там свидетелей не было, никто не видел…

В сентябре прошлого года Лев перешел в гимназию, где общение со сверстниками не задалось практически сразу. На вопрос, могли ли вновь повлиять разные политические взгляды, Станислав отвечает отрицательно: этот вопрос здесь не при чем. По мнению папы, мальчик просто отличался своим поведением в классе, иногда мог сделать сверстникам замечание.

— Он очень скромный и стеснительный парень. При этом вам нужно знать, как мы его воспитывали. Мы люди старой советской закалки, считаем, что матом ругаться плохо, курить тоже плохо, алкоголь пить плохо. И вот эти все принципы мы ему внушили. А когда он приходит и видит в классе совершенно другое, то может сделать кому-то замечание: «Не ругайся, прекращай».

— Какие были первые звоночки буллинга?

— Сентябрь прошлого года он еще нормально отходил, к нему присматривались. В октябре и ноябре стали ломаться и исчезать предметы. Учителя находили дневник где-нибудь в другом конце гимназии, рюкзак вообще в унитазе утопили, одежда была порвана. Обзывательства каждый день: нецензурная лексика, слова «жиробас», «животное», «пошел вон из нашего класса».

Его обзывают, а он не выдерживает и отвечает. И, естественно, слово за слово…

Узнав о том, что происходит в классе, отец начал принимать меры: обращался к классному руководителю и родителям других детей.

— Я пытался достучаться, спрашивал: «В чем проблема, какие претензии ко Льву?» Мне отвечают: «Надоело, я про этого Льва каждый день слышу дома». Говорили, что сын кого-то там задирает, то есть он первый это делает.

— А вы допускаете, что Лев мог задирать детей первым?

— Я допускаю, что поначалу, может, что-то и было… Но нет, я своего сына знаю: первым он это делать не будет. Скорее всего, отвечает, потому что он не будет молчать.

Хронология конфликта: что говорят родители и что отвечают в милиции

Как утверждает отец, первая серьезная драка случилась 8 января, за ней последовали другие. И почти каждый раз родители обращались в милицию. Сначала приведем версию Станислава Русана, а далее вкратце опишем суть ответов, которые семья получала из Барановичского ГОВД.

Декабрь 2025 года. Отец: «Утоплен рюкзак Льва в унитазе общественного туалета. Мать [ребенка, который утопил рюкзак] признавала факт вандализма в телефонном разговоре от 03.02.2026, но дала обещание, что ничего подобного не повторится. Заявление в ГОВД было подано 11.03.2026 после того, как обещание не было выполнено».

Ответ ГОВД: проведена проверка, дело прекращено в связи с неустановлением лица.

08.01.2026. Отец: «Драка на выходе из гимназии под видеокамерами. Льва повалили в снег и пинали ногами».

Ответ ГОВД: проведена профилактическая беседа с шестым классом на предмет недопустимости противоправных действий, а также высказываний в сторону одноклассников.

28.01.2026. Отец: «Драка в гимназии с нанесением Льву телесных повреждений, которые судмедэкспертизой не фиксировались, так как социальный педагог просила простить обидчиков и мы пошли навстречу. Есть справка из медпункта гимназии и поликлиники. В гимназию был вызван наряд милиции, который и фиксировал факт драки».

Справка из поликлиники: ребенок осмотрен фельдшером, диагноз: ссадины, ушиб правого предплечья.

Ответ ГОВД: проведена профилактическая беседа о недопустимости противоправного поведения.

09.03.2026. Отец: «Драка с одноклассником, в ходе которой Лев непреднамеренно порвал [имя ребенка] рубашку. Причиной драки явились оскорбления Льва словами „Убирайся вон из нашего класса“ и личными оскорблениями, в том числе нецензурными, а также физическое воздействие».

Заявление в ГОВД не подавалось.

19.05.2026. Отец: «Попытка спровоцировать Льва на драку со стороны одноклассницы. В итоге [девочка] укусила Льва за руку. Сняты телесные повреждения в судмедэкспертизе. Из-за удержания руки (попытка защититься) Лев также попал на учет в ИДН, но позже был снят с учета».

Справка из Барановичской детской городской больницы: подкожная гематома тыла правой кисти.

Ответ ГОВД: проведена проверка, дело прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 9.6 ПИКоАП Беларуси («Отсутствие в деянии подростков состава административного правонарушения»).

Как следует из ответов, административных правонарушений зафиксировано не было. Также обошлось без серьезных травм: сам отец говорит про ссадины и ушибы, о травмах других ребят, которые участвовали в драках, мы ничего не знаем. При этом Станислав Русан подчеркивает, что в их случае речь идет в первую очередь о психологическом буллинге, а не о физическом насилии. «Не было переломов, слава богу, до этого не дошло. А где гарантия, что они его из окна не выкинут?» — комментирует мужчина.

«Родительское собрание прошло ужасно»

Помимо заявлений в ГОВД, Станислав Русан ходил на прием к директору, обращался с письмами в управление по образованию, а также в прокуратуру.

Как утверждает отец, в ответ на просьбы разобраться в ситуации «классный руководитель не желал объективно разбираться, а директор гимназии в грубой форме отказывал нам в содействии».

— К директору я не один раз приходил: «Что делать будем?» У него риторика такая: «А что я могу сделать? У меня рычагов [воздействия] нет ни на родителей, ни на детей».

— Каких именно действий вы ждали от администрации?

— Ну как минимум собрать родительское собрание, пусть внеплановое. Сесть вместе и выяснить, в чем проблема, какие претензии у детей ко Льву.

По инициативе семьи в школе все же провели родительское собрание, которое, как говорит отец, «ни к чему не привело».

— Первое прошло в феврале, и оно было ужасным. Я пытался узнать у родителей, в чем проблема, говорил: «Давайте будем ее решать. Ну Лев же не ломает вещи ваших детей и не бросает рюкзаки в унитаз?» Из претензий я услышал, что сын долго смотрел на одну девочку. Вторая претензия: он приносит с собой в школу ссобойки с домашней едой. Но в столовой жареные пельмени — их ему есть нельзя, у Льва гастрит. И вот этим он детей раздражает. Но вы же понимаете, что это не причина, а следствие, всегда можно найти к чему придраться.

Также там было предъявлено обвинение сыну в суицидальных наклонностях. Якобы Лев в туалете сказал: «Выбросьте меня из окна». Когда я спросил, откуда такая информация, ничего объяснено не было.

— Был какой-то итог у этого собрания?

— Итог такой: на нас начали орать, папа одного одноклассника начал паясничать, такое полухамское поведение. И, естественно, нам ничего не оставалось, кроме как уйти с собрания под радостное хлопанье других родителей.

— А почему была такая реакция на ваше выступление?

— Я просил родителей: «Обратите внимание на своих детей. Если им некуда девать энергию, займите их, запишите на секции, на кружки». Я говорю: мой занимается на музыке и на танцах, кроме общеобразовательной школы, естественно, у него не остается энергии, чтобы кого-то обижать. Может, они [родители] обиделись, что я их учу, как воспитывать детей…

После этого, рассказывает Станислав, мама одного из детей написала коллективное письмо и «начала собирать подписи, чтобы исключить Льва из гимназии» (подтверждения этой информации у редакции нет; к версии других родителей мы вернемся чуть позже).

— Не все подписали это письмо, и директор ему хода не дал. Но после этого даже те дети, которые были со Львом в хороших отношениях, уже его не принимали. Мой сын стал изгоем. Например, с одним из одноклассников Лев занимается на музыке, и они давно дружат. Но когда тот приходит в класс, то делает вид, что с ним не общается. Непрестижно это теперь стало.

«Больше месяца я каждый день ходил с сыном в школу»

В марте прошло еще одно родительское собрание — уже с участием заместителя начальника отдела образования.

— Там выступала психолог, абстрактно рассказала про буллинг, причины, методы борьбы, как действовать. Все сидели, слушали, зевали. И когда я попытался выступить, там снова такой шум поднялся, хуже, чем на первом родительском собрании. Кстати, оба раза я настоятельно предлагал за свой счет установить видеокамеры в классах, где идут уроки, чтобы родители имели возможность доказать «агрессивность» и «конфликтность» Льва. Но они отказались.

Дальше отец решил защищать ребенка своими методами и больше месяца ходил вместе со Львом в школу, чтобы сопровождать его на переменах. Станислав работает вахтовым методом, поэтому у него была такая возможность.

А с 9 апреля ко Льву приставили социального педагога, которая также сопровождала мальчика в перерывах между уроками. Но, как утверждает отец, и эта мера не помогла. Закончился учебный год инцидентом в столовой — в тот редкий момент, когда педагога рядом не было. Вот версия Станислава:

— По камере видно, что Лев подходит к столу, где есть свободные места. А одноклассники ему: «Пошел вон отсюда», — хотя у них нет пофамильной привязки к столам. С этого все началось. В классе Лев сел за свою парту, и они с другим мальчиком друг друга оскорбляли. И тут девочка одна, которая в январе, кстати, участвовала в драке, давай заступаться за одноклассника, стала обзывать Льва. Он ей говорит: «Что ты сказала?» Она его бах по голове рукой, а он ее взял за руку. По ее показаниям, Лев схватил ее крепко и не отпускал, ей было очень-очень больно. Из-за этого она его укусила.

В принципе, случай, не стоящий [внимания]: помирились бы, договорились родители, можно было не оформлять никаких актов. Но вы же понимаете, что это очередная провокация?

Почему не уходили в другую школу? «Нам неудобно далеко ездить»

— На каком-либо из этапов вам предлагали менять школу или класс?

— Предлагали, да. Приезжал из Бреста заместитель начальника охраны детства. И до этого начальник отдела управления образования предлагала в любую гимназию переходить. Мы сказали, что подумаем, но, во-первых, нам неудобно далеко ездить, а во-вторых, дети в таком случае поймут свою безнаказанность и что можно большинством голосов творить беспредел. Раз мы уходим, то мы виноваты в проблеме, правильно? У детей формируется такое мировоззрение, что толпой можно заставить человека уйти. И что вырастет из этих детей?

— Но если вы читали комментарии в Threads, вам многие советуют в первую очередь выдернуть своего ребенка из травмирующей обстановки, а потом уже разбираться.

— Не все знают, что мы не бросали его. Я сопровождал Льва в школе, потом с ним была социальный педагог. И мы, естественно, его одного в школу не поведем. С точки зрения безопасности мы его не бросим.

Есть ли официальное подтверждение буллинга?

Родители предоставили редакции результаты психологического заключения, которое проводилось в гимназии 08.04.2026 педагогом-психологом ГСПУО «Социально-педагогический центр г. Барановичи».

«Это не разовая ссора. Это устойчивая структура, где они ребенок закреплен в позиции чужого, страшного и смешного. Без вмешательства взрослых это перерастет в тяжелую травлю», — говорится в заключении.

Был составлен антибуллинговый план, а также даны следующие рекомендации для администрации школы:

Назначить ответственного тьютора или второго педагога на уроки, где Лев наиболее уязвим (физкультура, технология), и на перемены.

Запросить у психолога план коррекционных занятий.

Провести повторную диагностику через 6 недель.

При отсутствии изменений рассмотреть вопрос о переводе Льва в другой класс.

Как известно из документов, уже с 9 апреля сопровождающий педагог была назначена. Также по приказу директора был составлен план для педагога-психолога, которая должна была проводить коррекционные занятия, в том числе индивидуально с детьми. Классный руководитель, в свою очередь, обязана была скорректировать свое поведение по рекомендациям педагога-психолога.

Также мы ознакомились с психолого-педагогической диагностикой от 18.06.2026, которая проводилась по инициативе родителей организацией ООО «Благодети». Согласно ее выводам, «ребенок находится в ситуации систематической травли в школе».

Что еще известно из документов

Как мы уже говорили, у семьи скопилась большая папка документов из переписки со школой и госорганами. Мы просмотрели лишь некоторые из них.

Например, в заявлении на имя директора гимназии от 16.03.2026 отец пишет «о личной неприязни» классного руководителя по отношению к отдельным ученикам и его сыну в частности («У нее во всем виноват Лев»). Станислав требует «покончить с кумовством со стороны некоторых родителей и классного руководителя, которая „замыливает“ злободневные проблемы в классе».

В ответе гимназии от 31.03.2026 говорится о том, что конфликтные ситуации в школе стараются урегулировать. Проведены беседы с детьми и занятия по сплочению коллектива, кроме того, представители гимназии лично общались с участниками конфликтных ситуаций. Также было организовано ежедневное сопровождение учащихся во время уроков.

22.05.2026 в управление по образованию Барановичского горисполкома была направлена жалоба, в которой Станислав Русан просит привлечь к дисциплинарной ответственности директора «за нарушение служебного и гражданского этикета». Описывается ситуация, когда родители Льва подняли вопрос «о возможности создания независимой комиссии по оценке знаний сына по предмету математика», так как они не согласны с текущей годовой оценкой — 3 балла. Поведение директора, «который позволил себе повысить голос», показалось отцу «неэтичным и неполиткорректным». В управлении по образованию ответили, что изучили объяснительные записки руководства гимназии и нарушений в действиях директора не установили.

25.05.2026 большое заявление также улетело на адрес Барановичской прокуратуры. Родители пишут, что неоднократные обращения к администрации гимназии не привели ни к какому результату: «Все от нас отмахивались, говорили что „…пусть ваш ребенок сам разбирается со своей проблемой“». Мать просит провести проверку объективности действий администрации гимназии и ИДН. По ее мнению, «намеренное нераскрытие инцидентов, связанных с буллингом, может свидетельствовать о чьей-то заинтересованности (родителей, администрации и ИДН, всех их вместе взятых).

Как становится понятно из следующего письма в прокуратуру, от 04.06.2026, по мнению родителей, «на уровне городского исполкома вопрос не имеет решения», поэтому им пришлось обратиться в Брестский облисполком. Законные представители не согласны с предложением перевести сына в другую гимназию и возмущены тем, что «не предложено уйти детям, которые буллили Льва и которые участвуют в развратных действиях, порче школьного имущества, буллинге других детей класса».

02.07.2026 матери Льва направлен подробный ответ из главного управления по образованию Брестского облисполкома. Сообщается, что специалисты сектора охраны детства выезжали в гимназию и изучили все обстоятельства, изложенные в одном из обращений. Предложение перевести несовершеннолетнего в другую школу объяснили «возникновением проблем при адаптации, сложностями при обучении, конфликтными ситуациями с некоторыми одноклассниками». При этом подчеркивается, что решение остается за родителями. В письме говорится, что признаков суицидального поведения у Льва не выявлено.

Гимназии было рекомендовано заменить классного руководителя и провести беседу с детьми совместно с сотрудниками органов внутренних дел. Директор школы по результатам выезда специалистов из области все же был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Версия других родителей: «Просим оградить детей от агрессии со стороны семьи Льва»

В распоряжении редакции также оказалась копия обращения от родителей других детей, которые учатся в одном классе со Львом. Как уточнил сам Станислав Русан, под заявлением оставили свои подписи 18 человек (подтвердить эту информацию мы не можем).

Из письма складывается совершенно другая картина происходящего. Так, родители других детей утверждают, что Лев «систематически оскорбляет одноклассников, в том числе в присутствии отца». Отмечаются «грубые нарушения личных границ сверстников». В качестве примера приводится случай, когда «ученик использовал одежду соседки по парте для вытирания назальных (слизистых) выделений». По мнению родителей, Лев склонен к демонстративным действиям во время занятий, например «может начать петь» или «использует планшет для игр и просмотра развлекательного видеоконтента».

В обращении упоминается эпизод с суицидальными наклонностями, что «травмирует психику детей-свидетелей».

На первом родительском собрании, по мнению подписавшихся, отец обозначил, что «дети не совсем воспитанные, и родители должны больше внимания уделять их занятости». Второе собрание, как написано в обращении, было инициировано уже другими родителями как раз таки для того, чтобы урегулировать ситуацию.

«Следует отметить, что в течение двух месяцев классный руководитель, социальный педагог и педагог-психолог гимназии проводили целенаправленную работу по нормализации психологического климата в коллективе», — настаивают родители.

Дальше говорится о заявлениях, которые были поданы на учащихся (всего 6 заявлений в ИДН за полгода). Как утверждается в письме, в заявлениях содержатся заведомо ложные сведения. «По каждому из фактов материалы проверок не подтвердили состав административного правонарушения, и в возбуждении дел было отказано», — говорится в письме.

А вот как родители из инициативной группы описывают ситуацию с укусом Льва:

По мнению авторов письма, законный представитель Льва «злоупотребляет своим правом на обращение в госорганы», а вся эта ситуация «наносит вред психологическому состоянию несовершеннолетних и срывает нормальный образовательный процесс». Родители просят оградить учащихся от «дальнейшей агрессии со стороны данной семьи» и организовать проведение служебной проверки «по фактам подачи заведомо ложных заявлений в ИДН законным представителем Льва».

Что дальше?

Пока готовился материал, стало известно, что родителям Льва предложили перевести ребенка в параллельный класс в той же гимназии, где он сможет учиться на индивидуальной форме обучения.

— Отдел образования пошел нам навстречу. Лев сможет приходить в класс реже, не каждый день (раз в неделю или месяц), писать контрольные, а основной процесс обучения будет проходить дома. Это временный компромисс, чтобы сохранить психику ребенка, вынужденная мера. Но буллинг по-прежнему не признан. Нас официально признали «хайперами». Ответственности за то, что ребенка лишили нормального обучения, никто не понес, — делает выводы папа.

Журналисты пытались дозвониться до директора гимназии, руководства управления по образованию Барановичского горисполкома и управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета, а также направили официальные письма в эти ведомства. Если получим ответы, обязательно опубликуем видение конфликта от специалистов из системы образования.

О ситуации на текущий момент коротко рассказал журналисту Onlíner заместитель председателя Барановичского горисполкома Вадим Щербаков.

— Ребенок переведен в другой класс, для него подготовлен индивидуальный план обучения, а сама ситуация будет оставаться на контроле, — отметил специалист.

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