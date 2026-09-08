Эйфелева башня приостановила работу в связи со скандалом 7 8.09.2026, 14:34

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Возмущены не только сотрудники памятника, но и политики.

Сотрудниц Эйфелевой башни в выходные попросили удалиться из поля зрения перед приходом индуистской религиозной делегации. Это привело к скандалу, пишет Би-би-си. Возмущены не только сотрудники памятника, но и политики. Во Франции женщинам никто не может говорить, чтобы они стали невидимыми, заявила председательница Национального собрания.

В субботу парижскую достопримечательность посетила группа численностью около 100 человек, связанная с индуистской организацией «Бочасанваси Акшар Пурушоттам Сваминараян Санстха» (BAPS).

«Когда делегация проходила мимо, женщин попросили покинуть свои рабочие места, чтобы мужчины заняли их места», — сообщила Reuters представительница профсоюза Диана Давуан.

«На выходных напряженность усилилась, поэтому сегодня утром сотрудники решили собраться: во-первых, чтобы наладить диалог с руководством, а во-вторых, чтобы гарантировать, что в компании больше никогда не будут так обращаться с женщинами», — сказала она.

В понедельник памятник был закрыт. «Открытие Эйфелевой башни отложено по производственным причинам», — сообщали объявления внизу. Сотрудники проводили собрание по поводу инцидента, который не только вызвал возмущение персонала, но и стал поводом для критики со стороны французских политиков.

Давуан сообщила, что руководство принесло извинения сотрудникам, в то время как мэр Парижа Эмманюэль Грегуар написал в X, что понимает возмущение сотрудников. Он пообещал провести расследование. «Нужно как можно скорее пролить свет на факты, которые привели к этой акции протеста», — заявил мэр.

Ассоциация BAPS, представители которой находились во Франции в связи с торжествами по случаю открытия индуистского храма в пригороде Парижа, заявила, что посещение Эйфелевой башни было организовано в утренние часы, чтобы большая делегация не мешала другим посетителям.

«Насколько нам известно, никому не препятствовали в доступе к Эйфелевой башне. Тем не менее мы приносим искренние извинения за причиненные неудобства, — говорится в заявлении. — Мы верим в общечеловеческие ценности — взаимное уважение и служение людям».

Председательница Национального собрания Яэль Браун-Пиве написала в X:

«Приветствовать других никогда не означает отказываться от наших ценностей. Во Франции женщины в полной мере участвуют в общественной жизни. Никто не говорит им, чтобы они становились невидимыми».

Лидер ультраправой политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила: «Во Франции мы никогда не примем того, чтобы присутствие женщин было «ограничено».

Компания SETE, управляющая Эйфелевой башней, подтвердила, что делегация просила организовать визит таким образом, чтобы свести к минимуму «контакты с женщинами», сообщает AFP.

Компания заявила агентству, что «такие условия не следовало принимать», поскольку они «не соответствовали ни ценностям SETE, ни принципам равенства между мужчинами и женщинами».

«Это, безусловно, неприемлемая практика. Я вновь подтверждаю приверженность Эйфелевой башни республиканским ценностям и принципу равенства мужчин и женщин», — заявил глава SETE Ариэль Вейл.

На своем сайте BAPS характеризует себя как «духовное сообщество волонтеров, стремящееся к улучшению общества» на основе индуистских ценностей. Организация открыла большие храмы в крупнейших городах мира, в том числе в Лондоне, Лос-Анджелесе и Сиднее.

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