Россия ударила по телеканалу в Киеве прямо во время прямого эфира 4 8.09.2026, 13:59

8,146

Фото: dsns_telegram

Есть пострадавшие, и их количество может возрасти.

В Киеве вражеский дрон ударил по зданию телеканала «Мы - Украина» прямо во время прямого эфира журналистов. Сооружение частично разрушено, есть пострадавшие, и их количество может возрасти.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по зданию телеканала «Мы - Украина»

Ударный беспилотник попал в здание телеканала «Мы – Украина», где в это время выходил в эфир телемарафон «Единые новости». Атака произошла посреди дня именно тогда, когда журналисты работали в прямом эфире.

В результате попадания здание частично разрушено. На месте событий начали работу все необходимые службы. Возникший после удара пожар уже потушили работники ГСЧС.

Фото: dsns_telegram

Фото: dsns_telegram

Фото: dsns_telegram

По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки на телеканал. По словам Зеленского, эта цифра еще может увеличиться.

«Шахеды против медиа – это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это», – отметил глава Украины.

Президент Украины добавил, что ни один удар по Украине и украинцам не должен оставаться безнаказанным. По его словам, Россию нужно остановить, и сделать это возможно только благодаря общим усилиям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com