Россия ударила по телеканалу в Киеве прямо во время прямого эфира

Россия ударила по телеканалу в Киеве прямо во время прямого эфира4
- 8.09.2026, 13:59
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Есть пострадавшие, и их количество может возрасти.
В Киеве вражеский дрон ударил по зданию телеканала «Мы - Украина» прямо во время прямого эфира журналистов. Сооружение частично разрушено, есть пострадавшие, и их количество может возрасти.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Удар по зданию телеканала «Мы - Украина»
Ударный беспилотник попал в здание телеканала «Мы – Украина», где в это время выходил в эфир телемарафон «Единые новости». Атака произошла посреди дня именно тогда, когда журналисты работали в прямом эфире.
В результате попадания здание частично разрушено. На месте событий начали работу все необходимые службы. Возникший после удара пожар уже потушили работники ГСЧС.
По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки на телеканал. По словам Зеленского, эта цифра еще может увеличиться.
«Шахеды против медиа – это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это», – отметил глава Украины.
Президент Украины добавил, что ни один удар по Украине и украинцам не должен оставаться безнаказанным. По его словам, Россию нужно остановить, и сделать это возможно только благодаря общим усилиям.