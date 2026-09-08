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Россия ударила по телеканалу в Киеве прямо во время прямого эфира

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  • 8.09.2026, 13:59
  • 8,146
Россия ударила по телеканалу в Киеве прямо во время прямого эфира
Фото: dsns_telegram

Есть пострадавшие, и их количество может возрасти.

В Киеве вражеский дрон ударил по зданию телеканала «Мы - Украина» прямо во время прямого эфира журналистов. Сооружение частично разрушено, есть пострадавшие, и их количество может возрасти.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по зданию телеканала «Мы - Украина»

Ударный беспилотник попал в здание телеканала «Мы – Украина», где в это время выходил в эфир телемарафон «Единые новости». Атака произошла посреди дня именно тогда, когда журналисты работали в прямом эфире.

В результате попадания здание частично разрушено. На месте событий начали работу все необходимые службы. Возникший после удара пожар уже потушили работники ГСЧС.

Фото: dsns_telegram
Фото: dsns_telegram
Фото: dsns_telegram

По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки на телеканал. По словам Зеленского, эта цифра еще может увеличиться.

«Шахеды против медиа – это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это», – отметил глава Украины.

Президент Украины добавил, что ни один удар по Украине и украинцам не должен оставаться безнаказанным. По его словам, Россию нужно остановить, и сделать это возможно только благодаря общим усилиям.

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