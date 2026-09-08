закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польские компании месяцами ждут работников из-за границы

  • 8.09.2026, 22:09
  • 3,842
Польские компании месяцами ждут работников из-за границы
Фото: shutterstock

Чиновники тормозят выдачу разрешений на работу.

Польские компании всё чаще пытаются закрывать дефицит кадров за счёт иностранных работников, однако сталкиваются с серьезными проблемами при получении для них разрешений на работу. Как сообщает «Польское радио» со ссылкой на Puls Biznesu, государственные учреждения нередко значительно превышают предусмотренные законом сроки рассмотрения дел, а процесс легального трудоустройства может растягиваться на месяцы.

По данным издания, за первые семь месяцев этого года Мазовецкое воеводское управление выдало 9,4 тысячи разрешений на работу. Для сравнения: за первые шесть месяцев прошлого года этот показатель составлял 35,3 тысячи. При этом количество поданных заявлений остается высоким.

Эксперт по рынку труда Конфедерации польских предпринимателей Lewiatan Надя Винярская заявила в разговоре с изданием Puls Biznesu, что бизнес фактически не может нормально планировать найм, поскольку не знает, когда иностранец сможет легально начать работу и будет ли заявление вообще рассмотрено положительно.

Согласно закону, решение о выдаче разрешения на работу должно приниматься в течение 30 дней. На практике, отмечает Винярская, предприниматели ждут по шесть-семь месяцев. После этого они ещё могут получить отказ.

Проблема не ограничивается разрешением на работу. После его получения иностранцу часто необходимо оформить визу, а положительные решения принимаются лишь по небольшой части заявлений. Еще больше времени может занимать легализация пребывания в Польше: средний срок ожидания разрешения на временное проживание составляет около 340 дней, хотя законодательство предусматривает срок в 60 дней.

Таким образом, задуманное правительством сочетание жёсткого контроля миграции с возможностью легального привлечения иностранных работников на практике не работает и создает для бизнеса многомесячную неопределённость, что серьёзно сказывается на развитии предприятий.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар