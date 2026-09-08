Польские компании месяцами ждут работников из-за границы
- 8.09.2026, 22:09
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Чиновники тормозят выдачу разрешений на работу.
Польские компании всё чаще пытаются закрывать дефицит кадров за счёт иностранных работников, однако сталкиваются с серьезными проблемами при получении для них разрешений на работу. Как сообщает «Польское радио» со ссылкой на Puls Biznesu, государственные учреждения нередко значительно превышают предусмотренные законом сроки рассмотрения дел, а процесс легального трудоустройства может растягиваться на месяцы.
По данным издания, за первые семь месяцев этого года Мазовецкое воеводское управление выдало 9,4 тысячи разрешений на работу. Для сравнения: за первые шесть месяцев прошлого года этот показатель составлял 35,3 тысячи. При этом количество поданных заявлений остается высоким.
Эксперт по рынку труда Конфедерации польских предпринимателей Lewiatan Надя Винярская заявила в разговоре с изданием Puls Biznesu, что бизнес фактически не может нормально планировать найм, поскольку не знает, когда иностранец сможет легально начать работу и будет ли заявление вообще рассмотрено положительно.
Согласно закону, решение о выдаче разрешения на работу должно приниматься в течение 30 дней. На практике, отмечает Винярская, предприниматели ждут по шесть-семь месяцев. После этого они ещё могут получить отказ.
Проблема не ограничивается разрешением на работу. После его получения иностранцу часто необходимо оформить визу, а положительные решения принимаются лишь по небольшой части заявлений. Еще больше времени может занимать легализация пребывания в Польше: средний срок ожидания разрешения на временное проживание составляет около 340 дней, хотя законодательство предусматривает срок в 60 дней.
Таким образом, задуманное правительством сочетание жёсткого контроля миграции с возможностью легального привлечения иностранных работников на практике не работает и создает для бизнеса многомесячную неопределённость, что серьёзно сказывается на развитии предприятий.