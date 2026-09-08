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Германия запускает проект City Dome для защиты украинских городов от ракет и дронов

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  • 8.09.2026, 22:37
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Германия запускает проект City Dome для защиты украинских городов от ракет и дронов
Фото: Getty Images

Об этом сообщил министр обороны ФРГ.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о начале реализации проекта City Dome («Купол над городом»), направленного на усиление защиты украинских городов от российских ракетных атак и атак с применением беспилотников.

Об этом Писториус заявил 8 сентября перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», сообщает «Европейская правда».

По словам министра, Германия присоединится к созданию системы, которая должна сформировать своеобразный щит над украинскими городами и усилить их защиту от беспилотников и ракет.

«Я рад, что важный проект City Dome сейчас реализуется. В рамках этого проекта Германия поддержит создание щита для защиты украинских городов от атак беспилотников и ракет», — сказал Писториус.

Он также отметил, что Берлин продолжит поддерживать Украину не только в сфере противовоздушной обороны, но и в наращивании других военных возможностей.

В частности, Германия планирует и в дальнейшем поставлять Украине беспилотники и дальнобойные боеприпасы. Кроме того, страна профинансирует закупку нескольких десятков тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов через британский консорциум по артиллерии и противовоздушной обороне. После закупки боеприпасы будут переданы Украине.

Ранее Борис Писториус заявлял, что Берлин передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем ПВО Patriot из запасов Бундесвера.

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