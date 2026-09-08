закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина впервые показала пусковую установку ЗРК «Коралл»

3
  • 8.09.2026, 22:33
  • 11,368
Украина впервые показала пусковую установку ЗРК «Коралл»
Фото: militarnyi.com

Она должна сбивать баллистику.

Украина в ходе оборонной выставки MSPO в Польше впервые продемонстрировала пусковую установку зенитных ракет «Коралл». Об этом 8 сентября сообщил «Мілітарний».

Государственная акционерная компания «Укроборонпром» опубликовала фотографию, на которой, как отмечает СМИ, запечатлен запуск ракеты с самоходной пусковой установки на шасси чешского грузовика Tatra.

Ракету позиционируют как средство перехвата воздушных и баллистических целей. Ее планируют использовать в составе системы противовоздушной обороны, отмечает «Мілітарний».

Фото: militarnyi.com

В исключительных случаях ее также можно применять для поражения наземных или надводных радиолокационно-контрастных целей.

Масса ракеты составляет 450 кг, из которых 36 кг – боевая часть. Ее система наведения сочетает инерциальную навигационную систему, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.

Диаметр ракеты составляет 230/300 мм, длина – 4,8 м, размах крыльев – 835 мм, а размах рулей – 685 мм.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар