Украина впервые показала пусковую установку ЗРК «Коралл»3
- 8.09.2026, 22:33
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Она должна сбивать баллистику.
Украина в ходе оборонной выставки MSPO в Польше впервые продемонстрировала пусковую установку зенитных ракет «Коралл». Об этом 8 сентября сообщил «Мілітарний».
Государственная акционерная компания «Укроборонпром» опубликовала фотографию, на которой, как отмечает СМИ, запечатлен запуск ракеты с самоходной пусковой установки на шасси чешского грузовика Tatra.
Ракету позиционируют как средство перехвата воздушных и баллистических целей. Ее планируют использовать в составе системы противовоздушной обороны, отмечает «Мілітарний».
В исключительных случаях ее также можно применять для поражения наземных или надводных радиолокационно-контрастных целей.
Масса ракеты составляет 450 кг, из которых 36 кг – боевая часть. Ее система наведения сочетает инерциальную навигационную систему, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.
Диаметр ракеты составляет 230/300 мм, длина – 4,8 м, размах крыльев – 835 мм, а размах рулей – 685 мм.