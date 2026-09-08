Украина впервые показала пусковую установку ЗРК «Коралл» 3 8.09.2026, 22:33

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Фото: militarnyi.com

Она должна сбивать баллистику.

Украина в ходе оборонной выставки MSPO в Польше впервые продемонстрировала пусковую установку зенитных ракет «Коралл». Об этом 8 сентября сообщил «Мілітарний».

Государственная акционерная компания «Укроборонпром» опубликовала фотографию, на которой, как отмечает СМИ, запечатлен запуск ракеты с самоходной пусковой установки на шасси чешского грузовика Tatra.

Ракету позиционируют как средство перехвата воздушных и баллистических целей. Ее планируют использовать в составе системы противовоздушной обороны, отмечает «Мілітарний».

Фото: militarnyi.com

В исключительных случаях ее также можно применять для поражения наземных или надводных радиолокационно-контрастных целей.

Масса ракеты составляет 450 кг, из которых 36 кг – боевая часть. Ее система наведения сочетает инерциальную навигационную систему, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.

Диаметр ракеты составляет 230/300 мм, длина – 4,8 м, размах крыльев – 835 мм, а размах рулей – 685 мм.

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