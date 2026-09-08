В Беларуси начали шить одежду для телят 12 8.09.2026, 19:59

3,706

Иллюстрационное фото

На случай морозов.

Одежду для телят начали шить на одной из белорусских фабрик, пишет БелТА.

На необычную идею специалистов подтолкнули серьезные морозы зимнего сезона – 2025/2026.

Именно тогда, чтобы животные не замерзли, экстренно пошили первые партии попон с утеплителем.

Телят хотят одеть на Антопольской ватно-прядильной фабрике. В этот раз к вопросу подошли заранее – еще до наступления первых морозов.

«В преддверии следующего сезона холодов понимаем, что это востребовано, поэтому продолжили работу», – отметили на фабрике.

Одежда будет не простой, а с утеплителем. Специалисты предпочитают собственные материалы.

«Можем использовать и иглопробив, и синтепон различной толщины. Если температурный режим до минус 5°С, он будет тоньше, для более сильных морозов – толще», – пояснили на фабрике.

Верхний же слой шьют из водонепроницаемого материала, а для изнанки берут хлопчатобумажную ткань.

«Делаем, чтобы было мягко, не раздражало кожу теленка, чтобы ему было комфортно. Не используем клеенчатые материалы, от которых животное будет потеть. Для удобства попона делается на специальных фиксаторах-защелках и ремнях для регулирования размера», – рассказали на предприятии.

Попоны, как правило, рекомендуют не всем, а новорожденным телятам. У которых еще не сформировался центр терморегуляции в головном мозге. Это актуально для возраста до месяца.

Что касается предстоящей зимы, на нее дают очень разные прогнозы. Некоторые источники утверждают, что грядущий период будет мягче прошлогоднего. Но в сельском хозяйстве надеяться на авось не хотят.

И все же готовятся к возможным холодам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com