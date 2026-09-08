Российский доброволец «Цезарь»: Мятежу в России быть

Российский доброволец «Цезарь»: Мятежу в России быть4
- 8.09.2026, 19:45
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РФ рискует повторить 1917-й год.
Когда военкоматы начнут всех подряд ловить и отправлять воевать в Украину, то со временем это приведет к тому, что возникнут бунты, высказал мнение «Цезарь». Если кто-то и поднимется против действующей власти в России, то люди в форме, которые не хотят воевать.
Об этом Максимилиан Андронников рассказал в интервью для Алесе Бацман на YouTube.
«Мятежу в России быть. Почему? Первым фактором станет то, что армия агрессора обескровлена абсолютно, и сейчас все это понимают, и звучит из каждого «утюга», что мобилизация будет. Они будут скрытно также «воровать» людей, но процесс этот усилится многократно. Вместо тысячи каждый день они будут вынуждены две, три и пять тысяч в день отправлять в армию. Нам станет, конечно, очень тяжело, но отправлять они уже будут людей, которые на эту войну идти не хотят, в отличие от зеков, пьяниц, бомжей и наркоманов. Вот эти люди и разрушат эту систему изнутри, как они сделали в 1917 году», - уверенно заявил боец «Свободы России».
Также «Цезарь» сообщил, в какой момент может произойти бунт в РФ: «Если кто-то будет не согласен отправляться в армию, армия достаточно быстро сможет политизироваться. Она сейчас аполитичная абсолютно. Когда армия политизируется, это будет для Путина конец, потому что политизированная армия, которая понимает, что ведет неправильную войну, не в интересах народов России, что эта война уничтожает Россию, выступит против действующей власти».