закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Audi решила платить арендаторам за выкуп автомобилей

  • 8.09.2026, 20:25
  • 3,232
Audi решила платить арендаторам за выкуп автомобилей
Фото: Audi

Компания предлагает крупные скидки.

Согласно стимульной программе, разосланной дилерам 1 сентября, арендаторам e‑tron GT при выкупе автомобиля по окончании лизинга предлагается скидка в размере 10 тыс. долларов. Для Q4 e‑tron скидка составляет 5 тыс. долларов, а для Q8 e‑tron — 4 тыс. долларов.

Дилеры также получат вознаграждение — 500 долларов за каждого арендатора, который воспользуется предложением и выкупит автомобиль. Программа стартовала в июле, и за это время скидка на Q4 e-tron была увеличена с 3 тыс. долларов до 5 тыс. долларов.

Этот шаг может несколько смягчить последствия высокой амортизации, которая продолжает давить на электрические модели Audi и другие премиальные электромобили на рынках США и других стран.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар