Audi решила платить арендаторам за выкуп автомобилей
- 8.09.2026, 20:25
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Компания предлагает крупные скидки.
Согласно стимульной программе, разосланной дилерам 1 сентября, арендаторам e‑tron GT при выкупе автомобиля по окончании лизинга предлагается скидка в размере 10 тыс. долларов. Для Q4 e‑tron скидка составляет 5 тыс. долларов, а для Q8 e‑tron — 4 тыс. долларов.
Дилеры также получат вознаграждение — 500 долларов за каждого арендатора, который воспользуется предложением и выкупит автомобиль. Программа стартовала в июле, и за это время скидка на Q4 e-tron была увеличена с 3 тыс. долларов до 5 тыс. долларов.
Этот шаг может несколько смягчить последствия высокой амортизации, которая продолжает давить на электрические модели Audi и другие премиальные электромобили на рынках США и других стран.