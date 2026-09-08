закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кая Каллас: Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для российской войны

3
  • 8.09.2026, 20:45
  • 2,758
Кая Каллас: Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для российской войны
КАЯ КАЛЛАС
ФОТО: GETTY IMAGES

Его режим угрожает европейским соседям.

Режим Лукашенко угрожает европейским соседям и используют нелегальную миграцию как оружие против стран ЕС. Об этом в соцсети X написала глава евродипломатии Кая Каллас.

«Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для российской войны. Его режим угрожает европейским соседям и использует против них нелегальную миграцию», — отметила она.

Каллас рассказала о посещении пограничной заставы «Падварионис» на границе Литвы и Беларуси и выразила уверенность в том, что сложно устроенные тоннели для переправки мигрантов являются убедительным доказательством, что к этому причастен Минск.

Каллас подчеркнула, что европейцы в сотрудничестве с НАТО должны «усилить наблюдение за восточным флангом».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар