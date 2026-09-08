Кая Каллас: Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для российской войны 3 8.09.2026, 20:45

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КАЯ КАЛЛАС

ФОТО: GETTY IMAGES

Его режим угрожает европейским соседям.

Режим Лукашенко угрожает европейским соседям и используют нелегальную миграцию как оружие против стран ЕС. Об этом в соцсети X написала глава евродипломатии Кая Каллас.

«Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для российской войны. Его режим угрожает европейским соседям и использует против них нелегальную миграцию», — отметила она.

Каллас рассказала о посещении пограничной заставы «Падварионис» на границе Литвы и Беларуси и выразила уверенность в том, что сложно устроенные тоннели для переправки мигрантов являются убедительным доказательством, что к этому причастен Минск.

Каллас подчеркнула, что европейцы в сотрудничестве с НАТО должны «усилить наблюдение за восточным флангом».

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