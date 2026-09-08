Кая Каллас: Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для российской войны3
- 8.09.2026, 20:45
- 2,758
Его режим угрожает европейским соседям.
Режим Лукашенко угрожает европейским соседям и используют нелегальную миграцию как оружие против стран ЕС. Об этом в соцсети X написала глава евродипломатии Кая Каллас.
«Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для российской войны. Его режим угрожает европейским соседям и использует против них нелегальную миграцию», — отметила она.
Каллас рассказала о посещении пограничной заставы «Падварионис» на границе Литвы и Беларуси и выразила уверенность в том, что сложно устроенные тоннели для переправки мигрантов являются убедительным доказательством, что к этому причастен Минск.
Каллас подчеркнула, что европейцы в сотрудничестве с НАТО должны «усилить наблюдение за восточным флангом».