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Bloomberg: США и Европа признали провал переговоров с Путиным

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  • 8.09.2026, 21:38
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Bloomberg: США и Европа признали провал переговоров с Путиным
Фото: Getty Images

Западные страны готовятся к продолжению войны РФ в Украине до 2027 года.

Американские и европейские чиновники смирились с тем, что война в Украине будет продолжаться как минимум до следующего года, поскольку попытка возобновить переговоры с Кремлем не принесла результата, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые ситуацией.

По их словам, визит спецпосланников США Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа в Москву, а затем в Киев не привел к существенному прогрессу. Три часа беседовавший с ними в Кремле Владимир Путин собирается усилить удары по Украине по мере приближения зимы, сказали агентству европейские чиновники.

По словам источников Bloomberg, Путин не продемонстрировал готовности к смягчению позиций, несмотря на сигналы из США о том, что новые идеи нужны для возвращения к застопорившимся мирным переговорам.

В ближайшие 6 месяцев Россия планирует удары по украинской энергосистеме и теплоснабжению, чтобы сделать невыносимой жизнь для мирных граждан, а также усилить гибридные атаки в Европе, чтобы подорвать поддержку Киева, сказал один из собеседников агентства.

Путин, по словам источника, делает ставку на то, что следующей весной окажется в более сильном положении и при этом удержит от падения российскую экономику, которая сталкивается с нарастающими сложностями. До этого времени серьезных переговоров не будет, уверен собеседник агентства.

Путин использовал визит Уиткоффа и Кушнера, чтобы показать свою силу внутренней аудитории в преддверии выборов в Госдуму, сказал другой источник Bloomberg. Трехсторонние российско-украинские переговоры при участии США, которые анонсировали Уиткофф и Кремль, могут состояться после сентябрьского голосования в России, однако вряд ли они приблизят мирную сделку, сказали источники.

Европе в этих условиях придется искать ресурсы, чтобы направить Украине дополнительные средства ПВО, подчеркивают собеседники агентства. Во вторник о дополнительном пакете помощи Киеву на 100 млн фунтов объявила Великобритания.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что страна в срочном порядке передаст Украине ракеты для Patriot из собственных запасов. «Подготовка Украины к зиме является высшим приоритетом и требует от нас решительных и немедленных действий», — сказал он.

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