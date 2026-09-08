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Квантовый компьютер прошел тест, который не по силам обычному

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  • 8.09.2026, 21:51
  • 4,002
Квантовый компьютер прошел тест, который не по силам обычному
Иллюстрационное фото

Эффективность квантовых компьютеров доказана математически.

Физики показали, что квантовый компьютер способен решать особую задачу так, как классическому компьютеру не под силу в принципе — и это доказано математически строго, а не основано на предположениях. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Доказать «квантовое превосходство» непросто: обычно оно опирается на гипотезу, что у классических компьютеров нет быстрого решения задачи, — но строго это не доказано. Ученые же искали задачу, где преимущество квантовой машины можно подтвердить без таких допущений.

Команда под руководством Марчелло Бенедетти и Гарри Бурмана из компании Quantinuum (Великобритания) придумала игру на основе так называемого комплементарного семплирования. В ней квантовый компьютер за счет суперпозиции оперирует сразу всем набором возможных ответов, прежде чем сделать измерение, тогда как классический может работать только с отдельными образцами.

Эксперименты провели на квантовом процессоре, масштабируя задачу до 55 кубитов и строк длиной до 37 бит. Оказалось, что с ростом сложности разрыв между квантовой и классической машинами растет экспоненциально: ученые зафиксировали «экспоненциально большое нарушение классичности».

Главная ценность работы в том, что она дает эффективный и масштабируемый способ проверять квантовое превосходство, не опираясь на недоказанные предположения о пределах классических вычислений. По словам авторов, это важный шаг к практическому подтверждению того, что квантовые компьютеры действительно умеют то, чего не могут обычные. Такой честный тест особенно ценен, потому что позволяет проверять новые квантовые процессоры по мере их усложнения и отличать реальное превосходство от ошибок или сбоев. При этом речь пока о специально сконструированной задаче, придуманной для демонстрации преимущества, а не о повседневном применении: до практической пользы — например, в химии или криптографии — квантовым машинам еще далеко.

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