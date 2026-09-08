«Рамштайн»: Германия и Британия усиливают ПВО Украины 2 8.09.2026, 22:02

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Иллюстрационное фото

Берлин и Лондон объявили о новых пакетах военной помощи и призвали другие страны следовать их примеру.

Берлин передаст Украине дополнительные ракеты к системам Patriot, а Лондон выделит 100 млн. фунтов стерлингов на усиление украинской противовоздушной обороны. Об этом официально объявили на открытии 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которое прошло в видеоформате во вторник, 8 сентября, передает DW.

В UDCG, совместно возглавляемую Германией на Великобританией, входит около 50 стран. Украину на заседании представлял новый министр обороны Евгений Хмара.

Берлин: Передайте Украине ракеты-перехватчики из собственных запасов

«Я принял решение срочно передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 со складов бундесвера. И я призываю всех членов UDCG пересмотреть собственные запасы и произвести аналогичные поставки», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) на открытии заседания. Он признал, что европейским странам «непросто найти баланс между собственными потребностями безопасности и срочной поддержкой Украины». «Но, пожалуйста, если сомневаетесь, то примите решение в пользу Украины», — призвал партнеров Писториус.

По его словам, укрепление ПВО — «самая неотложная потребность» Украины. Поскольку Россия очень медленно продвигается на фронте, она пытается уничтожить украинскую экономику и критическую инфраструктуру, отметил Писториус, добавив, что с наступлением зимних холодов российские воздушные атаки усилятся. «Поэтому Украина соревнуется наперегонки со временем, ведь приближается зима. И подготовка Украины к зиме является самым высоким приоритетом, это требует от нас решительных и немедленных действий», — заявил министр обороны Германии.

Он также сообщил, что кроме ракет-перехватчиков РАС-2 Германия увеличит поставки ракет класса «воздух-воздух» AIM-9 из запасов бундесвера. А также продолжит поставки систем ПВО IRIS-Т и ракет к ним. По словам Писториуса, Украина планирует заказать еще несколько тысяч управляемых ракет IRIS-T, которые будут профинансированы за счет кредита ЕС для поддержки Украины.

Германия также продолжит поставки беспилотников и «профинансирует несколько десятков тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов», которые будут закуплены для Украины через британский консорциум по артиллерии и противовоздушной обороне.

Лондон выделил 100 млн фунтов стерлингов на ракеты-перехватчики

В ходе открытия заседания министр обороны Великобритании Уэс Стриттинг официально объявил о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов в рамках программы PURL «для быстрой доставки ракет-перехватчиков». Стритинг также заявил, что Великобритания продолжает выполнять обязательства по поставке Украине 120 тысяч дронов в этом году. По его словам, уже передано более 25 тысяч беспилотников, остальные должны поступить в Украину к началу зимы.

Глава оборонного ведомства Великобритании также заверил, что его страна продолжает поставлять в Украину крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы. По его словам, в июле Лондон передал украинскому фронту миллионный снаряд. «В скором времени поступят еще десятки тысяч благодаря финансированию от наших друзей из Германии, Дании, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции», — сообщил Стриттинг.

Киев: Покрыть финансовый дефицит на оборону нужно до ноября

Главной проблемой Украины сегодня является дефицит ракет для систем ПВО, заявил украинский министр обороны Евгений Хмара. Он сообщил, что Украина «с помощью партнеров и благодаря кредиту ЕС заключает контракты на поставку около тысячи ракет для Patriot». «Однако большинство этих ракет начнут поставляться только в ближайшие годы. Поэтому мы просим вас сегодня поставлять нам ракеты из ваших запасов в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам», — обратился к партнерам Хмара.

Он особо отметил приоритетность в поставках ракет класса «воздух-воздух» и переносных зенитных комплексов для борьбы с российскими дронами, в частности реактивными и дронами типа «Шахед». Хмара сообщил, что Украина разрабатывает более дешевые средства перехвата такого типа беспилотников, которые уже испытываются в боевых условиях.

Кроме того, Хмара призвал партнеров принять «необходимые финансовые решения» для военной поддержки Украины до ноября, «чтобы мы могли увидеть результаты на поле боя уже этой зимой».

По его словам, из заявленных партнерами во время саммита НАТО в Анкаре 70 миллиардов евро на оборонную сферу в этом году Украина получила или имеет подтвержденные обязательства на 62 миллиарда. Однако, по оценке Киева, дополнительный дефицит финансирования обороны Украины составляет около 23 миллиардов евро.

Генсек НАТО: Задержка помощи Украине стоит человеческих жизней

Поддержка Украины — сверхсрочная, потому что промедление стоит человеческих жизней, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «Сегодня я буду призывать все страны оказать помощь Украине. (…) На мой взгляд, другого выбора у нас нет», — заявил генсек.

Он напомнил, что Киев нуждается в поставках систем ПВО, беспилотников и дальнобойных боеприпасов. По его словам, Россия адаптируется к ведению войны против Украины: использует все больше северокорейских ракет и реактивных беспилотников. «Для преодоления всех этих вызовов Украине необходима наша поддержка», — заявил Рютте.

Вашингтон: Европа должна быть готова к затяжной войне

Заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби заявил, что Европа должна продолжать поддерживать Украину, одновременно наращивая собственные оборонные способности.

«Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что потребности Украины сохранятся в последующие месяцы и годы», — заявил Колби, добавив, что союзники должны готовиться и «к другим возможным непредвиденным обстоятельствам». По его словам, эти реалии делают поддержку Украины еще более важной для Европы, которая должна ускорять собственное перевооружение.

Колби призвал европейские страны продолжать закупку вооружения для Украины через механизм PURL и планировать долгосрочное производство, которое будет одновременно усиливать Украину и оборонно-промышленную базу Европы. «Но слов недостаточно. Нужно задействовать реальные деньги и производственные мощности», — заявил американский чиновник.

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