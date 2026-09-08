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Польша готовит для Украины пакет военной помощи

  • 8.09.2026, 22:54
  • 1,642
Польша готовит для Украины пакет военной помощи
Фото: charter97.org

В него войдут средства ПВО.

Польша по итогам 36-го заседания «Рамштайна» объявила о подготовке нового пакета помощи Украине стоимостью 50 млн евро. В него, в частности, войдут средства ПВО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ходе заседания партнеры обсудили дальнейшее усиление Сил обороны Украины. Среди главных направлений помощи – противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы.

Отдельно украинская сторона представила партнерам План войны, согласно которому действуют Силы обороны.

По итогам встречи страны-партнеры объявили о новых вкладах по поддержке Украины на поле боя.

В частности, Польша готовит новый пакет помощи общей стоимостью 50 млн. евро. Часть этой поддержки будет направлена на средства противовоздушной обороны.

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