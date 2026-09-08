Польша готовит для Украины пакет военной помощи
- 8.09.2026, 22:54
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В него войдут средства ПВО.
Польша по итогам 36-го заседания «Рамштайна» объявила о подготовке нового пакета помощи Украине стоимостью 50 млн евро. В него, в частности, войдут средства ПВО.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В ходе заседания партнеры обсудили дальнейшее усиление Сил обороны Украины. Среди главных направлений помощи – противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы.
Отдельно украинская сторона представила партнерам План войны, согласно которому действуют Силы обороны.
По итогам встречи страны-партнеры объявили о новых вкладах по поддержке Украины на поле боя.
В частности, Польша готовит новый пакет помощи общей стоимостью 50 млн. евро. Часть этой поддержки будет направлена на средства противовоздушной обороны.