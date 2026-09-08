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ВСУ устроили засаду и взяли район с российскими оккупантами под контроль

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  • 8.09.2026, 23:46
  • 4,498
ВСУ устроили засаду и взяли район с российскими оккупантами под контроль
Фото: 82 OМБр

Видео.

На одном из оперативных направлений противник пытался закрепиться, создав условия для дальнейшего накопления личного состава и проведения наступательных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы SHADOW PACK 3-го полка ССО группы «Альфа» провели инфильтрацию в район, организовали наблюдение, выявили маршрут передвижения противника и устроили засаду.

В результате боевого столкновения двое оккупантов были ликвидированы, а один тяжелораненный взят в плен.

Во время допроса пленный подтвердил состав группы и обстоятельства боя. По его словам, он является военнослужащим 145-го батальона морской пехоты, уроженцем города Дунаевцы Хмельницкой области.

После осмотра тел были собраны документы, радиостанции и образцы вооружения. Район передан под контроль дружественного подразделения.

В ходе выполнения задания группа постоянно поддерживала связь со штабом, который обеспечивал её необходимыми средствами и координировал действия. Во время боя операторы БПЛА подразделения также обеспечивали огневую поддержку с помощью FPV-дронов и тяжёлых бомбардировщиков.

Задача выполнена: район взят под контроль, дальнейшее продвижение противника не допущено.

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