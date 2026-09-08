Мэр Варшавы о возвращении Почобута в Беларусь: Это отважное решение 1 8.09.2026, 23:34

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Рафал Тшасковский

Фото: Збышек Качмарек / Forum

Рафал Тшасковский назвал бывшего политзаключенного символом мужества и непреклонности.

Рафал Тшасковский назвал отважным решение Анджея Почобута вернуться в Беларусь. Во вторник, 8 сентября, польский журналист и многолетний политический заключенный белорусского режима вернулся в Беларусь, передает «Польское радио».

Мэр Варшавы и бывший кандидат в президенты Польши выразил надежду, что Анджею Почобуту ничего не угрожает.

«Это отважное решение. Анджей Почобут неоднократно говорил, в том числе на форуме Campus «Польша будущего», что хотел бы вернуться в Беларусь. Я надеюсь, что его авторитет во всем мире как борца за демократию настолько высок, что Лукашенко подумает дважды, прежде чем вновь применять по отношению к нему какие-либо ограничения. Для всех нас он является настоящим символом мужества и непреклонности», — сказал Тшасковский.

Анджей Почобут планировал принять участие в съезде поляков Беларуси, запланированном на 13 сентября, однако председатель союза перенесла мероприятие на март следующего года. Визит Почобута в Беларусь, как ожидается, продлиться неделю. После этого он планирует отправиться в США.

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