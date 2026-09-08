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Кремль хочет скрыть огромные потери россиян в Украине

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  • 8.09.2026, 20:11
  • 19,132
Кремль хочет скрыть огромные потери россиян в Украине
Иллюстрационное фото

В России впервые вынесли приговор по обвинению в съемке кладбища «СВО».

В Ярославле вынесли приговор 48-летнему местному жителю Николаю Щербакову, который, по утверждению властей, снимал на камеру могилы погибших на войне в Украине россиян, пишет «Медиазона». Мужчине вменили государственную измену (ст. 275 УК РФ) и назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следователей, Щербаков с октября 2024 года «систематически» приходил на кладбище для съемки мест упокоения военных. В вердикте, который вынес Ярославский облсуд, говорится, что «собранную информацию ярославец через мессенджер направлял представителям спецслужб Украины.

Как можно предположить на основе опубликованного пресс-службой суда снимка, Щербаков был задержан в зимнее время. Где именно, не уточняется. В конце июля его дело поступило в суд. Неизвестно, признал ли ярославец свою вину. Это первый ставший известным случай приговора по статье о госизмене за съемку кладбища «героев СВО», отмечает «Медиазона».

В конце июня силовики задержали по аналогичному делу, связанному со съемкой могил участников войны нескольких жителей Томской области. Им вменялась госизмена «в форме шпионажа», а снимки делались якобы за вознаграждение в интересах украинских спецслужб. В том же месяце за съемку на военном кладбище в Екатеринбурге были задержаны две девушки. Вслед за этим на элитном городском кладбище появилась табличка, где посетителям угрожали делами о госизмене за фото могил участников «СВО», обратило внимание «7×7».

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