Белорус Герман Барковский стал игроком варшавской «Полонии»
- 8.09.2026, 19:25
Футболист продолжит карьеру в Польше на правах аренды.
Белорусский нападающий чешского «Градец-Кралове» Герман Барковский стал игроком польского клуба «Полония» Варшава на правах аренды.
— Клуб продолжает решать административные вопросы, связанные с приездом белорусского нападающего в Чехию.
24-летний футболист теперь отправляется в годичную аренду в «Полонию» (Варшава), где получит отличную возможность для дальнейшего развития и необходимую игровую практику, — говорится в заявлении пресс-службы «Градец-Кралове».
Чешский клуб объявил о трансфере белоруса из польской «Пущи» 19 августа. Футбольная регистрация Барковского оформлена, но для выступлений в Чехии ему необходимо получить соответствующие разрешения на пребывание и работу. Документы, полученные футболистом в Польше, автоматически на Чехию не распространяются.
Барковский перешел в «Градец-Кралове» после выступлений в Польше. Минувший сезон белорус провел в аренде в «Пясте», где сыграл 31 матч в Экстраклассе и забил четыре мяча.
Новый клуб белоруса занимает шестую строчку в Д2 чемпионата Польши, имея в активе десять очков после семи игр.