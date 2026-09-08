закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус Герман Барковский стал игроком варшавской «Полонии»

  • 8.09.2026, 19:25
Белорус Герман Барковский стал игроком варшавской «Полонии»
Герман Барковский
Фото: «Динамо» Брест

Футболист продолжит карьеру в Польше на правах аренды.

Белорусский нападающий чешского «Градец-Кралове» Герман Барковский стал игроком польского клуба «Полония» Варшава на правах аренды.

— Клуб продолжает решать административные вопросы, связанные с приездом белорусского нападающего в Чехию.

24-летний футболист теперь отправляется в годичную аренду в «Полонию» (Варшава), где получит отличную возможность для дальнейшего развития и необходимую игровую практику, — говорится в заявлении пресс-службы «Градец-Кралове».

Чешский клуб объявил о трансфере белоруса из польской «Пущи» 19 августа. Футбольная регистрация Барковского оформлена, но для выступлений в Чехии ему необходимо получить соответствующие разрешения на пребывание и работу. Документы, полученные футболистом в Польше, автоматически на Чехию не распространяются.

Барковский перешел в «Градец-Кралове» после выступлений в Польше. Минувший сезон белорус провел в аренде в «Пясте», где сыграл 31 матч в Экстраклассе и забил четыре мяча.

Новый клуб белоруса занимает шестую строчку в Д2 чемпионата Польши, имея в активе десять очков после семи игр.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар