Bloomberg узнал, когда Европа планирует поставить Украине ракеты Patriot
- 8.09.2026, 18:55
- 1,982
Европейские страны уже готовят пакет помощи Киеву.
Европейские страны планируют закупить ракеты-перехватчики к американским системам ПВО Patriot для отражения возможных атак и передать их Украине зимой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам людей, знакомых с вопросом, европейцы завершают разработку плана по использованию взносов в программу по закупке американского оружия PURL. Новые ракеты-перехватчики доставят в Украину к зиме, уточнили собеседники Bloomberg.
Источники отказались уточнить количество ракет, которые передадут Киеву. Но отметили, что пакет, о котором сейчас ведутся переговоры, является прямым ответом на просьбы президента Украины Владимира Зеленского.