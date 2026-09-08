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Bloomberg узнал, когда Европа планирует поставить Украине ракеты Patriot

  • 8.09.2026, 18:55
  • 1,982
Bloomberg узнал, когда Европа планирует поставить Украине ракеты Patriot
Фото: Getty Images

Европейские страны уже готовят пакет помощи Киеву.

Европейские страны планируют закупить ракеты-перехватчики к американским системам ПВО Patriot для отражения возможных атак и передать их Украине зимой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с вопросом, европейцы завершают разработку плана по использованию взносов в программу по закупке американского оружия PURL. Новые ракеты-перехватчики доставят в Украину к зиме, уточнили собеседники Bloomberg.

Источники отказались уточнить количество ракет, которые передадут Киеву. Но отметили, что пакет, о котором сейчас ведутся переговоры, является прямым ответом на просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

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