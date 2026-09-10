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В Польше поезд с 120 пассажирами столкнулся с бетономешалкой и сошел с путей

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  • 10.09.2026, 4:21
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В Польше поезд с 120 пассажирами столкнулся с бетономешалкой и сошел с путей
Фото: Bezpieczna Kolej

Всего в поезде находились около 120 человек.

В Польше пассажирский поезд столкнулся с бетономешалкой на железнодорожном переезде. Локомотив и первый вагон сошли с рельсов. Одна пассажирка погибла, всего пострадали 20 человек, передает RMF FM.

Авария произошла днем 9 сентября около 11.25 в населенном пункте Сокольники-Сухе в Мазовецком воеводстве. Водитель бетономешалки выехал на переезд, оборудованный работающей световой сигнализацией, и столкнулся с первым вагоном поезда, следовавшего по маршруту Щецин — Люблин.

В результате локомотив и первый вагон сошли с рельсов. Локомотив опрокинулся на бок, остальные вагоны остались в районе путей.

Фото: Leszek Szymański)
/PAP/EPA
Фото: RMF FM/Mikołaj Poruszek

Одна из пассажирок первого вагона получила тяжелые травмы и погибла. Всего, по последним данным, пострадали 20 человек. Среди наиболее тяжело раненных — еще один пассажир, машинист и водитель бетономешалки, который находится в реанимации.

Всего в поезде находились около 120 человек.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после аварии власти намерены заняться ужесточением ответственности за нарушение правил на железнодорожных переездах. Он назвал будущие предложения «очень жесткими».

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