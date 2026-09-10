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Z-каналы: Спарринг-партнер Путина по выборам находится в критическом состоянии

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  • 10.09.2026, 5:53
  • 17,816
Z-каналы: Спарринг-партнер Путина по выборам находится в критическом состоянии
Сергей Миронов

Политик перенес инсульт.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов госпитализирован и, по сообщениям российских Z-каналов, находится в тяжелом состоянии. Об этом 8 сентября сообщили источники, на которые ссылается «Диалог».

По имеющимся данным, Миронов проходит интенсивное лечение в Центральной клинической больнице Управделами президента. Утверждается, что политик перенес инсульт и сейчас находится под наблюдением врачей.

В конце августа стало известно, что Миронов отказался от участия в выборах в Госдуму, объяснив это «травмой». При этом российские СМИ писали, что причиной могли стать проблемы со здоровьем. По их данным, на одном из предвыборных мероприятий политик появился в состоянии, вызвавшем вопросы у окружающих: ему якобы было сложно четко формулировать мысли и ориентироваться в происходящем.

После этого Миронов практически не появлялся на публике.

Сергей Миронов считается одним из последовательных сторонников политики Владимира Путина и представителей жесткой линии в российской Госдуме. Он поддерживает российскую агрессию против Украины с 2014 года и неоднократно выступал с заявлениями о необходимости продолжения войны, в том числе призывал «дойти до Львова».

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