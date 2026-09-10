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Концерт кремлевской певицы Булановой в Сочи сорвала эвакуация

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  • 10.09.2026, 7:59
  • 8,038
Концерт кремлевской певицы Булановой в Сочи сорвала эвакуация

В курортном городе РФ пожары из-за атаки морских дронов.

Вечером 9 сентября и после полуночи в российском курортном городе Сочи Краснодарского края прогремела серия мощных взрывов. Власти сообщили о нападении беспилотных морских катеров на город, разрушениях и раненых, пишет «Фокус».

Морские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Сочи. Об этом первыми сообщили OSINT-каналы.

«Сочи прямо сейчас подвергается атаке неизвестных беспилотных катеров. Сообщают о мощных взрывах в районе порта», — писали мониторинговые группы около 22:00.

В сети появились кадры взрывов в городе. На видео слышались взрывы и видны яркие вспышки. После одного из «прилетов» в Сочи вспыхнул пожар.

Позже в Оперативном штабе Краснодарского края РФ подтвердили атаку дронов на Сочи, как сообщали российские СМИ. Там сообщили, что в результате атаки на набережной возник пожар. Сообщается о повреждениях инфраструктуры пляжа и части прилегающей набережной.

В Сочи из-за атаки морских дронов прервали концерт пропагандистки

Кроме того, в российских Telegram-каналах сообщили, что из-за атаки дронов в Сочи пришлось экстренно прервать концерт певицы Татьяны Булановой. Людей и команду артистки пришлось эвакуировать.

Ранее артистка была внесена в базу «Миротворец» за поддержку агрессии РФ против Украины и пропаганду. Буланова после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году в течение 8 месяцев хранила молчание, а затем присоединилась к кремлевской пропагандистской программе и начала активно поддерживать войну.

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