Иран потерял за ночь пять танкеров

Иран потерял за ночь пять танкеров8
- 10.09.2026, 8:35
- 3,320
Рубио заявил, что США продолжат «душить» Тегеран экономически.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран продолжит терять свои танкеры за обстрелы военных кораблей Америки. По его словам, Вашингтон настроен и дальше «душить» Тегеран в экономическом плане.
Об этом сообщает DRM News.
По словам Рубио, Вашингтон не считают, что какая-то страна предоставляет Ирану что-то такое, что меняет динамику или параметры того, что наблюдают США.
В то же время он отметил, что Тегеран за свои обстрелы американских кораблей платит своими танкерами.
«Они продолжают обстреливать военные корабли, и когда они обстреливают наши военные корабли, они платят за это своими танкерами. Они не попадают в наши корабли, но теряют пять танкеров. Прошлой ночью они потеряли еще пять. Четыре были повреждены, а один потоплен», - сказал Рубио
Также госсекретарь подчеркнул, что иранцы будут и дальше платить на это.
«Мы будем продолжать душить их экономически», - резюмировал он.