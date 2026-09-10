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Иран потерял за ночь пять танкеров

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  • 10.09.2026, 8:35
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Иран потерял за ночь пять танкеров

Рубио заявил, что США продолжат «душить» Тегеран экономически.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран продолжит терять свои танкеры за обстрелы военных кораблей Америки. По его словам, Вашингтон настроен и дальше «душить» Тегеран в экономическом плане.

Об этом сообщает DRM News.

По словам Рубио, Вашингтон не считают, что какая-то страна предоставляет Ирану что-то такое, что меняет динамику или параметры того, что наблюдают США.

В то же время он отметил, что Тегеран за свои обстрелы американских кораблей платит своими танкерами.

«Они продолжают обстреливать военные корабли, и когда они обстреливают наши военные корабли, они платят за это своими танкерами. Они не попадают в наши корабли, но теряют пять танкеров. Прошлой ночью они потеряли еще пять. Четыре были повреждены, а один потоплен», - сказал Рубио

Также госсекретарь подчеркнул, что иранцы будут и дальше платить на это.

«Мы будем продолжать душить их экономически», - резюмировал он.

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