Иран потерял за ночь пять танкеров 8 10.09.2026, 8:35

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Рубио заявил, что США продолжат «душить» Тегеран экономически.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран продолжит терять свои танкеры за обстрелы военных кораблей Америки. По его словам, Вашингтон настроен и дальше «душить» Тегеран в экономическом плане.

Об этом сообщает DRM News.

По словам Рубио, Вашингтон не считают, что какая-то страна предоставляет Ирану что-то такое, что меняет динамику или параметры того, что наблюдают США.

В то же время он отметил, что Тегеран за свои обстрелы американских кораблей платит своими танкерами.

«Они продолжают обстреливать военные корабли, и когда они обстреливают наши военные корабли, они платят за это своими танкерами. Они не попадают в наши корабли, но теряют пять танкеров. Прошлой ночью они потеряли еще пять. Четыре были повреждены, а один потоплен», - сказал Рубио

Также госсекретарь подчеркнул, что иранцы будут и дальше платить на это.

«Мы будем продолжать душить их экономически», - резюмировал он.

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