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Трамп пообещал $5 тысяч каждому взрослому американцу

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  • 10.09.2026, 8:59
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Трамп пообещал $5 тысяч каждому взрослому американцу
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом.

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США по 5 тыс. долларов в случае, если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов, пишет Би-би-си.

Трамп сделал это заявление во время выступления на съезде Республиканской партии в Далласе, штат Техас.

«Если республиканцы сохранят Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашему невероятному экономическому успеху… я выплачу каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов Америки дивиденды в размере пять тысяч долларов», — сказал президент США.

Он объяснил, что это будет «похоже на то, как успешные компании платят дивиденды инвесторам».

«Единственное ограничение состоит в том, что дивиденды должны быть потрачены в США», — добавил Трамп. «Мы не хотим, чтобы вы ехали в Канаду и тратили деньги там. Мы не хотим, чтобы вы ехали в Китай, в Германию… Вы должны потратить деньги в США», — сказал он.

Как отмечает корреспондент Би-би-си на съезде республиканцев, американский президент, судя по всему, впервые в истории обещает подобные выплаты американцам в контексте кампании по привлечению голосов избирателей.

Кроме того, остается неясным, кто именно направит эти средства, каким образом американское правительство будет следить за тем, как их будут тратить — да и вообще, насколько законны подобные выплаты.

Трамп часто выдвигает крайне необычные идеи во время митингов, чтобы привлечь внимание, добавляет корреспондент Би-би-си.

В 2025 году численность взрослого населения США составляла около 267 млн человек. Это означает, что для выплаты всем им «дивидендов Трампа» в размере пяти тысячи долларов понадобилось бы 1,34 трлн (впрочем, не все жители страны являются ее гражданами).

Сейчас Демократическая партия лидирует в большинстве опросов общественного мнения и у нее есть серьезные шансы получить контроль над Палатой представителей и даже Сенатом.

Трамп вспомнил, что в истории США партия президента часто проигрывала на промежуточных выборах. «Мы должны это изменить», — сказал он и призвал американцев голосовать так «как будто в бюллетене есть мое имя».

Во время выступления в Техасе Трамп сказал, что проигрыш Республиканской партии в ноябре будет означать, что американцы «потеряют границы, потеряют снижение налогов и потеряют безопасность».

«Вас снова ждет кромешный ад, как всего два года назад», — добавил президент США. По его словам, США были «посмешищем для всего мира», но сейчас над ними больше никто не смеется.

Что еще сказал Трамп: война с Ираном и цена нефти

Перед тем как отправиться в Техас, Трамп заявил, что, по его мнению, война против Ирана закончится после ноябрьских выборов в США.

«Я думаю, что война кончится сразу после выборов, потому что они больше не могут держаться», — заявил президент США.

Он также прокомментировал постоянный рост цен на энергоносители на фоне противостояния с Ираном: в среду стоимость барреля нефти впервые с июля превысила 100 долларов.

Иран и США периодически возобновляют взаимные удары. 60-дневное перемирие между ними истекло, при этом признаков скорого дипломатического урегулирования практически нет.

США и Израиль впервые нанесли масштабные удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Израиль, американские базы и государства — союзники США в Персидском заливе, а также фактически перекрыл движение судов через Ормузский пролив, по которому до войны проходила значительная часть мировой нефти и газа.

«Сразу же после выборов цены на нефть просто обрушатся», — сказал Трамп журналистам перед вылетом в Техас.

Он добавил, что Иран «всеми силами пытается повлиять на выборы, чтобы получить приятную для них и слабую группу людей», которые «оставят их в покое и позволят им заполучить ядерное оружие».

Иранские власти неоднократно отрицали, что намерены создавать ядерное оружие.

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